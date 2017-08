La huella de Santoro

En su primera experiencia en un cuerpo técnico el preparador físico Jean Carlo Santoro Ciro logró algo que tal vez jamas lo pensó.

9 Ago 2017 - 3:01am

Se trata del subcampeonato en el Campeonato Suramericano Femenino de Fútbol de Salón con la Selección de Venezuela que se jugó en Tunja, al perder la final con Colombia por 6-0.

“Fue una experiencia enriquecedora y muy satisfecho con el rendimiento de las muchachas, teniendo en cuenta que no se contó con una buena preparación por los problemas que afronta esa nación, que a raíz de eso fue más la disposición táctica, lo físico y porque las jugadoras jugaron con el corazón en cada partido”, afirmó el tolimense.

Junto a Santoro estuvo el actual técnico del quinteto Pijaos Tolima, Óscar Villamizar, quien le brindó la oportunidad al PF.

“Se aprendió mucho porque nunca había trabajado en temas de la altura por lo que leí y pregunté sobre el tema, porque es diferente el entrenamiento en altura que en cálido”, relató.

Y agregó que: “La selección fue una familia. Cuando llegué me abrazaron y me acogieron como un venezolano más, no tuve inconvenientes porque todas tienen mucha experiencia y porque compartí con jugadoras que hicieron parte del proceso de Pijaos Tolima, que facilitó mejor las cosas”. Al terminar segundos, las ‘chamas’ lograron el cupo para el Mundial de la disciplina a disputarse en noviembre en Catalunya, España, en el que estaría Santoro.

“Hay que esperar a que se solucionen los problemas en Venezuela y con el profe Villamizar estamos a la espera, porque todo es incierto ya que la situación es complicada por temas de dinero, alimentación y política”, concluyó el ‘Pijao’.