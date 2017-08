“Quiero ser la mejor versión de mí misma”: Mariana Pajón

Cuando se trata de defender los intereses de los más chicos, esos que sueñan con ser Caterine Ibargüen, Óscar Figueroa o Nairo Quintana, ella se transforma en gladiadora, para pelear, lejos de la pista, con los rivales más crueles.

17 Ago 2017 - 3:01am

En su caballito de acero conquistó el mundo, su nombre es sinónimo de oro y gracias a sus hazañas el himno nacional se conoce en diferentes rincones del planeta.

Mariana Pajón Londoño, ‘la reina del BMX’, la deportista antioqueña, estuvo acompañada por los también medallistas olímpicos Óscar Figueroa y Yuberjen Martínez, en una conferencia motivacional para clientes del Banco Occidente.

Habló del recorte presupuestal al deporte nacional, del presente del BMX, de los sueños que le quedan por cumplir y de su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“El recorte nos dolió bastante”

¿Cómo evoluciona el tema del recorte presupuestal al deporte nacional?

El tema del recorte nos dolió bastante, empezamos a hacer una campaña, no solo en redes sociales, para mejorar la situación, pero no para nosotros, no es para mí, no me interesa para nada ganar para mí. Acá los que se ven afectados son los niños, en Colombia faltan muchos procesos y con el recorte, aún más.

El deporte de alto rendimiento es el que menos toca y por algún motivo nosotros podemos conseguir el apoyo y la ayuda de alguna forma porque nos hemos ganado el reconocimiento, pero los que no pueden, los niños que empiezan a soñar, por eso lo estamos haciendo. El tema ha evolucionado con algo positivo del Presidente. No debe haber recorte en el deporte colombiano y menos en el mejor momento.

¿Qué sueños le quedan por cumplir?

Me quedan muchísimos sueños por cumplir. Quiero superar lo que ya hice, sigo trabajando por mi país, quiero que suene más ese himno por todas partes del mundo y por eso sigo entrenando, se viene un ciclo olímpico y quiero hacerlo muy bien.

¿De cara a los Olímpicos de Tokio 2020 cómo será la preparación y cuáles son las rivales más fuertes?

Para los Juegos Olímpicos de Londres la preparación fue dura y para Río el doble. Entonces para Tokio la preparación será el triple de dura. Es un proceso que le falta algunos años, me quiero preparar para algunas competencias previas, como los Juegos Bolivarianos y Centroamericanos. Después se viene Tokio, pero quiero ser la mejor versión de mí misma, las rivales son las mismas, algunas más jóvenes, pero voy pensando en superar lo que ya hice.

¿ Qué mensaje les deja a los niños que quieren dedicarse al deporte?

El mensaje que doy a los niños es que sueñen, que tengan sueños grandes y que crean que se pueden hacer realidad, que los conviertan en una meta y que disfruten el proceso para conseguir esos sueños.

Dato

Mariana Pajón, dos veces campeona olímpica de BMX, habló, entre otras cosas, de su futuro deportivo, del recorte presupuestal del deporte y del presente del BMX.