‘Gambetas Mundiales’

Un tolimense integra la nómina del Atlético Nacional sub-17 que se desplazará a España para disputar el Mundial de Clubes Juvenil 2017, certamen que desde hace más de una década reúne a las mejores canteras del balompié del planeta con el fin de promocionar a sus jóvenes talentos.

18 Ago 2017 - 3:01am

Se trata del volante Richard Javier Cuartas, quien con su dorsal 10 en la espalda y su destreza con la pelota manejará los ‘hilos’ del mediocampo ‘verdolaga’ en el ‘Mundialito’ en el que aspira hacer historia.

“Las sensaciones son positivas. El equipo tiene confianza y unión porque somos una familia”, señaló.

Richard llegó al elenco ‘Paisa’ a principio de año y a pulso se ganó un lugar en la titular, pues por su liderazgo en el campo de juego ostenta la cinta de capitán. Él se describe como un volante ofensivo que pisa el área y tiene gol, sin embargo no tiene inconveniente con jugar un tanto más retrasado.

Trayectoria. El volante tiene un amplio recorrido, pues en 2012 fue campeón del Zonal Nacional del Pony Fútbol en Montenegro, Quindío, con Varsovia Galicia, donde fue el goleador con seis tantos.

Después hizo parte de la Selección Tolima por más de tres años, con destacadas participaciones que le representaron convocatorias a Selecciones Colombia sub-15 y sub-17.

Antes de integrar las filas ‘verdes’ estuvo a punto de sellar su vinculación con un equipo internacional.

“El Red Bull de Salzburgo (Austria) estaba interesado en mí. Viaje a probarme, superé los exámenes pero al final no llegamos a un acuerdo. Al regreso se concretó la posibilidad con Atlético Nacional”, recordó Cuartas.

Preparación. Ayer la nómina viajera disputó un amistoso con la sub-16 del mismo club y hoy tiene previsto su desplazamiento a Cali y de allí partirán a territorio español.

El equipo colombiano está sembrado en el grupo dos, por lo que enfrentará el lunes al Atlético de Madrid, el miércoles a Palmeiras y el jueves cerrará la primera ronda con Rayo Vallecano en busca de un lugar en los cuartos de final.

“Tenemos observados a los rivales. Estamos mentalizados en el primer compromiso con Atlético de Madrid, sabemos que es un equipo que aprovecha la zona interior y hace daño por las bandas.”, dijo el volante.

Profesionalismo. A mediano plazo Richard se visualiza en el profesionalismo con el conjunto ‘Paisa’, aunque no descarta al equipo de la ‘tierrita’.

“El primer objetivo es debutar aquí. De no poder, no tendría problema de hacerlo en otro equipo. Siempre me gustó el Deportes Tolima, pero ya que no apoyan al futbolista tolimense no se pudo concretar nada allá. Me gustaría ser profesional con Nacional o Tolima”, finalizó.

