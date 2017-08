Álvaro José Hodeg, otra vez segundo en la etapa

Colombia mantiene su protagonismo en el Tour de L’Avenir, nuevamente gracias al velocista Álvaro José Hodeg, quien volvió a acariciar la victoria de etapa, al terminar segundo en la tercera fracción que se corrió ayer entre Missilla y Châteaubriant sobre 125.7 kilómetros.

21 Ago 2017 - 3:01am

Esta vez Hodeg perdió en el embalaje final con el noruego Kristoffer Halvorsen, permitiéndole al colombiano mantenerse en el tercer lugar de la general individual a 4’’ del líder, el danés Kasper Asgreen.

“Muy contento de estar disputando con corredores de tan alto nivel…quedo un poco triste porque ayer y hoy he visto la victoria muy cerca y no se nos ha dado. Quería regalarle este triunfo a todos mis compañeros que lo han hecho fenomenal”, reconoció el pedalista nacido en Montería, que en dos días ha hecho historia siendo el velocista colombiano mejor ubicado en una llegada masiva del Tour de L’Avenir.

“Al final no contaba con fuerzas pero he contado con el apoyo incondicional de mis compañeros que me han llevado adelante en la última curva. No he sido capaz de rebasar al campeón del mundo, lo felicito. Debo conformarme con el segundo lugar, pero lo vamos a seguir intentando porque piernas hay”, afirmó Hodeg.

Seguramente hoy el velocista colombiano tendrá una nueva oportunidad de alcanzar la victoria de etapa, teniendo en cuenta que la cuarta jornada se disputará entre Derval y Saumur con 166.6 kilómetros, con un paso montañoso de cuarta categoría.