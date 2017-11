Juan Miguel Lozano empezó una nueva faceta en el futsal

Juan Miguel Lozano está estrenando faceta. El portero de la Selección Colombia de Fútbol Sala debutó como entrenador de las divisiones menores de esta disciplina en el Departamento.

1 Nov 2017 - 3:01am

En efecto, el experimentado guardameta, quien se vio obligado a alejarse de las competencias por culpa de una lesión de rodilla, se le midió a comandar nuevos talentos ‘Pijaos’.

Dicha experiencia la comenzó a vivir con el conjunto Sub-15, teniendo en cuenta que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor están impulsando este deporte en dicha categoría, y también en la Sub-17 y Sub-20.

Lozano estuvo hace poco en el Torneo Nacional disputado en Villavicencio, donde lideró un grupo integrado por 13 jugadores, quienes midieron fuerzas frente a quintetos de Antioquia, Quindío, Meta, Vichada, Valle, Cundinamarca, Santander, Casanare, Huila, Guaviare y Atlántico.

“Fue algo muy bonito lo que viví en este certamen. Lastimosamente los resultados no se dieron para lograr avanzar a la segunda ronda, pero lo importante fue sumar conocimientos”, manifestó Juan Miguel.

Y agregó: “En el Tolima apenas está iniciando la masificación en el fútbol sala. Y quiero resaltar que no todo el equipo era ibaguereño. También había chicos de Mariquita, Lérida, Santa Isabel y Venadillo”.

El guardameta y ahora DT confía en que “ojalá el próximo año siga el proceso. Estoy seguro que la Gobernación del Tolima, a través de Indeportes, con el respaldo de la Liga de Fútbol del Tolima, seguirán apoyando este semillero, así como Daniel Torres y el alcalde de Venadillo, Ilber Beltrán”.

No dejará el arco

Lozano, quien durante el pasado Mundial de Futsal en Colombia ofició como comentarista durante las transmisiones de Caracol Televisión, aseguró que su nueva faceta de director técnico no lo alejará de la portería.



“Yo no pienso colgar los guantes todavía. Gracias a Dios la lesión ya fue completamente superada. Eso me tiene motivado para volver a competir”, sostuvo Juan.



Y agregó: “Para el próximo año, tengo la posibilidad de jugar con Villavicencio, y también ser entrenador del Meta. Vamos a ver qué ocurre. Primero debo esperar lo que me digan en la Liga de Fútbol del Tolima, pues mi primera opción es aportarle a mi región”.