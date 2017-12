Rocío Restrepo, la mejor bolichera de 2017

Medalla de oro en dobles de los Juegos Mundiales, campeona de un torneo en el circuito profesional PWBA, dos oros en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y bronce por equipos en el Campeonato Mundial de Bolos, fueron los resultados más significativos de la mejor bolichera colombiana de la temporada 2017: Rocío Restrepo.

23 Dic 2017 - 3:01am

Por eso recibió el premio Altius de parte de la Federación Colombiana de Bolo, el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes, junto con los mejores deportistas de cada deporte en el país, una distinción que recibe por segundo año consecutivo y para el que trabaja sin descanso pensando en la temporada 2018.

En medio del Campeonato Selectivo Nacional, que se cumple en Bogotá y Cali, la bolichera bogotana dialogó con Colprensa sobre este año, el que calificó como el mejor de su vida, porque cumplió el sueño de ser medallista de oro en los Juegos Mundiales y porque sostuvo un alto rendimiento durante todo el año.

- ¿Cuál es el balance de esta temporada 2017?

Fue un año muy bueno, a pesar de que al inicio del año estaba lesionada y no sabía cómo me iba a ir, pero se cumplieron los objetivos, con el título de Juegos Mundiales junto con Clara Juliana (Guerrero), luego con los Juegos Bolivarianos, en el Mundial fuimos terceras y de nuevo campeona en el Tour Profesional, ya con tres títulos, entonces este año culmina con una experiencia muy bonita.

- ¿Cuál fue el resultado más importante de la temporada?

El oro de los Juegos Mundiales, porque individualmente me sentí muy bien, jugué muy bien y pienso que esto nos ayudó a Clara y a mi a vivir una muy bonita experiencia que nos ayudó a solidificar el rendimiento que tuvimos en los Juegos Panamericanos de 2015, pues nosotras dos siempre estamos en la pelea por estos títulos de parejas, por eso fue una muy bonita experiencia.

- ¿Cómo ha sido la experiencia en el Tour Profesional?

Muy buena, aunque este año fue un poco difícil porque empecé con una lesión y con desgaste físico, pero en los tres años siempre he estado en el top5 en promedio y solamente no he cobrado dos veces, y todo el Tour ha sido muy bueno porque me ha enseñado cosas que no sabía de mi juego, me ha dado fortaleza en muchos aspectos de mi juego mental, físico, resistencia y me ha dado mucho fogueo, por eso el equipo colombiano ha estado tan fuerte.

- ¿Cómo superar este 2017 el próximo año?

Pienso que no hay que ser tan ambiciosos, a veces hay que darle tiempo a las cosas, sin ser duro con uno mismo de siempre querer más y más, ya estoy en un momento en mi carrera en el que digo que hay muchas cosas que puedo conseguir, pero con lo que ya tengo, soy feliz, con lo que Dios me ha dado y con los triunfos que he tenido puedo estar tranquila de que si no gano más, ya me voy como una de las mejores bolicheras que ha tenido Colombia y el Tour, por eso vivo el día a día y si es para mí bien, y si no, mejores cosas vendrán.

- ¿Cómo recibe las distinciones de fin de año, como mejor bolichera y bronce en el Deportista del Año de Bogotá?

Es un honor saber que estuve rodeada de los mejores deportistas de otras disciplinas y que como yo han vivido experiencias difíciles, porque cuando uno lee las hojas de vida de ellos son superaciones personales, lesiones y me doy cuenta que uno no esta solo y que todos vivimos las mismas experiencias que nos llevan a ser buenos y destacados en cada deporte.

- ¿Qué sueños de niña se han hecho realidad con el deporte?

Muchos, el Tour profesional era uno de mis sueños y cuando gané el año pasado y este año fue un alivio saber que gané, también ser campeona mundial, estar y sostenerme en lo más alto del bolo colombiano, entonces cada año me doy cuenta que hay nuevas experiencias y sueños que no me hacen conformar para ir por más, para mejorar y brindarle más a mi país, a mi familia y a mí.