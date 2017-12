El City consolida su dominio en Inglaterra

El Manchester City se afianzó en el liderato de la Premier League tras ganar al Bournemouth 4 - 0 con un doblete de Sergio Agüero y aprovechó el pinchazo del Chelsea, que no pasó del empate sin goles en su visita al estadio del Everton, para despedirse definitivamente de la Premier League.

El conjunto de Pep Guardiola continúa con paso firme hacia el título y le saca 13 puntos de ventaja al segundo, Manchester United, que igualó 2 - 2 ante el Leicester.

Agüero, quien regresaba a la convocatoria después de no ser citado por su entrenador en la Copa, demostró que continúa en forma y que es uno de los mejores delanteros que juegan en la Liga inglesa. Suyos fueron casi todos los momentos importantes del choque y se encargó de acabar con la resistencia de un equipo que nunca plantó cara.

En búsqueda del resultado

En la primera parte, abrió el marcador con un cabezazo perfecto para aprovechar un centro de Fernandinho desde la banda izquierda. Agüero se tiró en plancha y abrió un marcador que, desde ese momento, sería siempre favorable al City.

Después, en los primeros compases de la segunda parte, asistió a Raheem Sterling para el segundo y marcó el tercero cuando faltaban 12 minutos para el final del choque. El brasileño Danilo se apuntó a la fiesta con el cuarto y, de momento, el final de año del cuadro de Guardiola está siendo perfecto. Líder consolidado, y con unos números envidiables, nadie discute a su equipo. El récord sube ya a 17 victorias seguidas.

Antes, el Chelsea no pudo superar al onceno Everton (0 - 0). El italiano Antonio Conte no pudo contar con el delantero español Álvaro Morata por acumulación de tarjetas y su equipo sufrió su ausencia. Le faltó el gol. Dispuso de casi todas las ocasiones del encuentro, pero no estuvo atinado en los últimos metros.

Cifra

55 puntos de 57 posibles acumula el Manchester City en la Liga, donde además suma 17 triunfos consecutivos.