Armani se despidió de la afición de Atlético Nacional a través de una carta

“Siento la necesidad de decir hasta luego y no adiós para siempre”. Con estas palabras el guardameta argentino Franco Armani confirmó que su futuro cada vez está más lejos de la capital antioqueña y más cerca de su tierra natal.

1 Ene 2018 - 7:16pm

La frase hace parte de una emotiva carta que el portero compartió en su perfil de Instagram, en la que agradece todo el cariño de la afición verdolaga y expresa su orgullo por hacer parte de la historia del dos veces campeón de Copa Libertadores de América:



“Quiero solicitar el apoyo de ustedes (la afición) para una decisión que no ha sido fácil, pero sí muy elaborada en lo más íntimo de mi hogar. Como ustedes saben le he expresado a la junta del club que me permitiera realizar un sueño que tuve desde siempre, que es jugar en un equipo muy importante de mi país”, indicó el guardameta.



Armani también expresó en el escrito que espera que esa decisión lo acerque a la posibilidad de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la selección albiceleste, a seis meses del Mundial de Rusia 2018.



Por último el cancerbero se disculpó con la hinchada de Nacional, puntualmente con la barra Los Del Sur, a quienes les había prometido quedarse por el resto de su carrera en el cuadro verdolaga.



“Les pido por primera vez algo muy difícil a toda la afición y es que me apoyen para poder cumplir mi sueño, con la promesa mía y de mi esposa que volveremos pronto”, dijo Armani.



Así las cosas todo parece que solo falta el arreglo entre los dos clubes, Nacional y River Plate, para que el arquero del dorsal 34 traslade sus atajadas al sur del continente.