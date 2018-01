El Deportes Tolima femenino estaría en veremos para 2018

Las ‘Pijaos’ están a la expectativa de que se concrete el presupuesto para poder firmar sus contratos e iniciar de inmediato la pretemporada.

13 Ene 2018 - 3:01am

Preocupadas. Así están las integrantes de la plantilla de damas del Deportes Tolima, toda vez que su participación en la Liga Femenina 2018 de la Dimayor aún no se define, debido a que ninguna ha firmado aún contrato.

Mientras la entidad rectora del balompié colombiano decide cómo será la competencia (si dos torneos cortos o uno largo) y su fecha de inicio, las ‘Pijaos’ están a la expectativa de su vinculación con el club.

Esto se debe a que Gabriel Camargo Salamanca estaría pensando en echarse para atrás en su decisión de competir este año, a pesar de que a finales de 2017 se mostró muy interesado en darle vida a este proyecto, motivo por el cual la Dimayor ingresó al Vinotinto y Oro en el sorteo de los grupos.

Cabe recordar que el exsenador aún no estaría obligado a sacar un elenco de mujeres. La Fifa lo exigirá a partir de 2019. Si los clubes no lo hacen, estarán impedidos de asistir a los certámenes internacionales, así se ganen el derecho en sus respectivas ligas locales.

Eso sí, darle reversa a su determinación, podría generarle un castigo a ‘La Tribu’ por parte de la Dimayor, debido a que las llaves ya quedaron establecidas. Además, todas las jugadoras se verían perjudicadas, pues los demás equipos ya están prácticamente definidos. Mejor dicho, se quedarían mirando para el techo.

A la expectativa

Paula Valencia, la portera tolimense que a pesar de coronarse campeona con Santa Fe en 2017, decidió renunciar al ‘Expreso Rojo’ cuando se enteró que el Deportes Tolima tendría su escuadra femenina, está preocupada por su futuro y el de sus compañeras.

“Esta situación nos tiene muy mal a todas. El problema es que donde manda capitán, no manda marinero. Lo malo es que el (ex) senador ayer quería, hoy no quiere, pero tal vez mañana otra vez quiera, entonces eso genera una enorme incertidumbre”, manifestó la guardameta ‘Pijao’.

Y agregó: “En mi caso, dejé el club que viene de ganar el título, por defender los colores de mi tierra. Otras compañeras también rechazaron algunas ofertas. Y en el caso de las venezolanas, la mayoría dejaron a sus familias en su país, y están acá sin dinero, a la espera de poder sobrevivir del deporte que las apasiona. Esto no es fácil, pero todas confiamos en que las cosas tengan pronto una exitosa solución”.

Todavía no entrenan

Hasta el momento, Marcos Ramírez, dueño de Fundasalud I.P.S., es el hombre que lidera el proyecto femenino del Deportes Tolima, como principal y único patrocinador.

El problema radica en que él y Gabriel Camargo aún no definen el presupuesto final para el equipo, y cómo lo van a dividir.

Por lo pronto ya se escogió la plantilla de jugadoras. Son 22 en total. La mitad son tolimenses, cinco de Venezuela y las demás de otras regiones del país. Todas ya presentaron los exámenes médicos.

“Aún no entrenamos, porque esperamos que el (ex) senador nos permita utilizar la sede deportiva, y para eso primero se deben concretar los contratos. Todos estamos poniendo un grano de arena para bajar costos. Don Marcos y don Gabriel están conversando, y confiamos en que muy pronto lleguen a un acuerdo para que este sueño se haga una realidad”, sostuvo el entrenador John Agudelo.