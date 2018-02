César Guzmán continuará como presidente

La Liga de Fútbol del Tolima no sufrirá modificaciones. Así quedó establecido el pasado miércoles en la noche, tras la jornada de votación para elegir la nueva Junta Directiva.

2 Feb 2018 - 3:45am

Así las cosas, César Guzmán Varón continuará como presidente de la entidad. Su mandato, que comenzó en 2015, se extenderá hasta 2021.

Cabe resaltar que 45 de un total de 75 clubes registrados en la Liga tuvieron el aval para votar. Al final, el repitente contó con el respaldo de 39 instituciones deportivas. Apenas tres sufragios fueron a favor del candidato Charfi Adolfo Góngora, mientras que uno fue declarado nulo.

En la Junta Directiva, Guzmán estará acompañado por Manuel Ignacio Zárate (vicepresidente), Carlos Enrique Rodríguez (tesorero), Orlando Espinosa (secretario), Rafael Rodríguez (vocal), Pablo Garay (fiscal titular) y Luis Oviedo (fiscal suplente).

Por otro lado, José 'Chepe' Flórez oficiará como integrante de la Comisión Técnica y Juan Carlos Pacheco liderará el Comité de Juzgamiento.

Sobre los 30 clubes que no tuvieron voz ni voto, Guzmán explicó que “lastimosamente no pudieron participar en la votación porque se les venció el periodo estatutario en enero, y en el Imdri aún no les han entregado la renovación del reconocimiento. Otros están impedidos por tener deudas pendientes con la Liga. Además, la vigencia anterior vencía el miércoles a las 12 de la noche”.

Sobre su elección, dijo que “es la respuesta a mi anterior mandato. Fueron años importantes para el fútbol de la región. Se levantó la imagen de nuestras selecciones. Somos la cuarta mejor Liga de Colombia. Obtuvimos subcampeonatos. Participamos en varias finales y se concretó mi propósito de realizar constantes capacitaciones para los entrenadores. El objetivo ahora es seguir bajo esta misma línea, e incluso mejorar y apostarle a grandes mejoras administrativas y deportivas”.