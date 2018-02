Laura Gómez cerró la participación nacional

25 Feb 2018 - 3:01am

Laura disputó la primera semifinal de la Mass Start en la jornada que cerró el patinaje de velocidad de los olímpicos de Pyeongchang y se ubicó en la décima posición de la serie que ganó la italiana Francesca Lollobrigida, y en la que se clasificaron a la final las primeras ocho.

La segunda semifinal fue dominada por la checa Nikola Zdrahalova. En la final, la medalla de oro fue para la japonesa Nana Takagi, la plata para la coreana Kim BoReum y el bronce para la holandesa Irene Shouten.

“Me queda el sinsabor por no haber clasificado a la final, pero estoy contenta, tengo la tranquilidad que lo di todo, que no quede por fuera por un descuido, o porque no hubiera querido, sino que el nivel acá es muy alto, la verdad lo intenté con todas las fuerzas, pero queda demostrado que estamos en las máximas justas y todos se preparan de la mejor manera”, aseguró Laura Gómez.

Laura consigue de esta manera, en tan solo 4 meses y medio de trabajos sobre hielo, ser la primera patinadora colombiana que compite en unos juegos olímpicos. Recordemos que tras no lograr clasificarse a la Selección Colombia al mundial de carreras de Nanjing, Laura decidió en julio de 2017 pasar de las ruedas a las cuchillas, se trasladó a la sede que tiene la Federación Colombiana de Patinaje en los Estados Unidos, y se puso a disposición del técnico de la Selección nacional, el norteamericano Ryan Shimabukuro.