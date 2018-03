“Empecé a jugar fútbol a escondidas de mis padres”

La tolimense Laura Katherine Lozano Sánchez busca consagrarse con Patriotas en la Liga Femenina de la Dimayor.

1 Mar 2018 - 3:01am

Desde que tiene uso de razón, a Laura Katherine Lozano Sánchez le encanta el fútbol. Sin embargo, cuando decidió empezarlo a practicar siendo apenas una adolescente, optó por hacerlo sin contárselo a sus papás. Sintió miedo de no ser respaldada por ellos.

Por tal motivo, sus primeros años en el balompié no resultaron tan maravillosos como suelen ser para la mayoría de chicos que anhelan convertirse en profesionales. Además, para esa época, las damas apenas empezaban a generar eco en Colombia con el ‘Deporte Rey’, con el famoso seleccionado de las ‘Chicas Superpoderosas’.

Precisamente, esas primeras presentaciones exitosas del combinado patrio de su género, en torneos del Continente, impulsaron a la tolimense a calzar los guayos y luchar por sus sueños, así fuera sin el consentimiento de sus progenitores.

“Desde muy chiquita jugaba hasta descalza por las calles de Gualanday, mi pueblo natal. Pero lo tenía que hacer sin que se dieran cuenta en mi casa, porque antes, y aún en estos tiempos, el fútbol no es bien visto para que lo practiquen las mujeres”, sostuvo la deportista.

A escondidas

A los 12 años de edad, Lozano Sánchez tuvo que irse de su municipio rumbo a Ibagué, debido a que su padre fue trasladado en el trabajo. Ya en la ‘Ciudad Musical’, se atrevió a matricularse en un club deportivo, porque sentía que lo suyo era el balompié.

“Empecé a jugar fútbol a escondidas de mis padres. Ingresé a Estudiantes, bajo la dirección técnica de John Agudelo. Inicialmente tuve que entrenar con ropa y guayos prestados, porque en mi hogar no podían saber nada.

Yo decía que me iba para actividades del colegio, y también a hacer tareas donde mis compañeras de clase. Me iba a pie hasta la cancha después del almuerzo, porque no podía pedir dinero para eso. En fin, fue una etapa dura”, contó la jugadora.

Descubierta

Un día cualquiera, después de varios meses de prácticas, Laura sufrió un golpe durante un entreno, el cual le inflamó considerablemente el tobillo. Esa situación la llevó a tener que contarle toda la verdad a sus papás.

“No fue fácil hacerlo, pero afortunadamente ellos tomaron las cosas bien. No les gustó las mentiras, pero contrario a lo que pensaba, me dieron su respaldo incondicional, sobre todo mi padre, quien tiempo después me dijo que se arrepentía de no haberme apoyado desde chiquita. Pero bueno, ahora mantiene muy pendiente de mí, y es mi mayor fan”.

Ya con el visto bueno de don Martín Alonso Lozano Díaz y doña Patricia Sánchez Ferrer, la popular ‘Perlaza’, conocida así porque la comparaban con el ex delantero del Deportes Tolima, por su rapidez en la cancha, comenzó a competir en torneos locales y nacionales, con el combinado Vinotinto y Oro, y se pasó al club Talento Tolimense, antes de llegar a la élite.

Debut profesional

Con Talento Tolimense encaró la Copa Claro en Cali en 2016, y su protagonismo en el equipo la llevó a ser contactada por el Atlético Bucaramanga, para competir el año anterior en la primera edición de la Liga Femenina de la Dimayor.

“Fue una bonita experiencia. Hice parte de un gran conjunto, el cual llegó a la semifinal. Eso sí, no fue fácil ser tenida en cuenta, porque un 80 por ciento de la plantilla era de Santander. Pero entregué todo de mí, y me esforcé al máximo en cada oportunidad que recibí para competir”, contó la volante mixta.

Al terminarse su contrato, regresó a la ‘Ciudad Musical’. Cuando se abrió la convocatoria para integrar el Deportes Tolima, se presentó de inmediato. No obstante, las cosas no se le dieron como lo esperaba.

“Pasé las pruebas, pero al final no se pudo llegar a un acuerdo. Me fui a Bogotá, entrené con Fortaleza, pero en el último instante me resultó una propuesta de Patriotas, y la acepté. Estoy muy feliz, con un grupo humano excelente, con niñas que tiran todas para el mismo lado, con humildad y mucha entrega.

Tengo grandes expectativas. En el primer partido pude jugar 20 minutos, pero luego me perdí los otros por una lesión. Estoy esperando recuperarme, para estar lista cuando el técnico me necesite. Deseo aportar velocidad, técnica, trabajo en equipo y goles. Sueño con ser campeona, y ser tenida en cuenta para la Selección Colombia. Estoy trabajando muy fuerte para conseguirlo”, puntualizó.

Cifra

24 años de edad tiene Laura Katherine Lozano Sánchez.