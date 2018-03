19 Mar 2018 - 3:01am

PRÓXIMA FECHA (10)

Pos. Equipo PT PJ PG GF GD PE PP GC



1. NACIONAL 19 8 6 11 6 1 1 5



2. PATRIOTAS 17 9 5 10 4 2 2 6



3. CALDAS 16 8 5 14 6 1 2 8



4. JUNIOR 16 8 5 8 3 1 2 5



5. MEDELLÍN 15 8 5 12 3 0 3 9



6. HUILA 14 8 4 6 1 2 2 5



7. CALI 13 9 4 14 6 1 4 8



8. EQUIDAD 12 9 3 8 3 3 3 5



9. RIONEGRO 12 8 3 7 -1 3 2 8



10. TOLIMA 11 8 3 8 0 2 3 8



11. JAGUARES 11 9 3 4 -7 2 4 11



12. ALIANZA 10 7 3 10 2 1 3 8



13. SANTA FE 9 8 3 9 2 0 5 7



14. LEONES 8 8 1 7 -1 5 2 8



15. B/MANGA 8 7 2 5 -1 2 3 6



16. ENVIGADO 8 8 2 5 -3 2 4 8



17. MILLOS 8 8 2 7 -4 2 4 11



18. AMÉRICA 7 6 2 6 -2 1 3 8



19. PASTO 7 9 1 5 -5 4 4 10



20. CHICÓ 3 9 0 6 -12 3 6 18





DESCENSO

Pos. Equipo PTS PROM.



20. CHICÓ 93 1.0449



19. LEONES 98 1.1136



18. ALIANZA 103 1.1977



17. ENVIGADO 103 1.1705



16. HUILA 104 1.1818



15. PASTO 107 1.2022



14. LA EQUIDAD 107 1.2022



13. CALDAS 109 1.2386



12. B/MANGA 110 1.2644



11. RIONEGRO 111 1.2614



10. AMÉRICA 113 1.314



9. JAGUARES 116 1.3034



8. PATRIOTAS 123 1.382



7. TOLIMA 124 1.4091



6. CALI 132 1.4831



5. JUNIOR 143 1.625



4. SANTA FE 146 1.6591



3. MILLONARIOS 147 1.6705



2. MEDELLÍN 157 1.7841



1. NACIONAL 182 2.0682





TABLA DE POSICIONES

VIERNES 23 DE MARZO



7 p.m: Cali vs. Leones



SÁBADO 24 DE MARZO



2 p.m: Rionegro vs. La Equidad



4 p.m: Boyacá Chicó vs. Santa Fe



6 p.m: Medellín vs. Deportes Tolima



6 p.m: Junior vs. Once Caldas



8 p.m: Deportivo Pasto vs. América



DOMINGO 25 DE MARZO



3:15 p.m: Bucaramanga vs. A. Petrolera



5:15 p.m: Envigado vs. Nacional



5:30 p.m: Huila vs. Patriotas



7:30 p.m: Millonarios vs. Jaguares





JUNIOR

Jugador Equipo Goles



Edder Farías Caldas 5



J. F. Caicedo Medellín 4



Wilson Morelo Santa Fe 4



Dayro Moreno Nacional 4