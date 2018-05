¡Vamos campeón!

26 Mayo 2018 - 3:01am

Un año de receso ha sido más que suficiente para el ibaguereño Óscar Escandón. El boxeador del barrio El Refugio está que se pelea, y hoy lo hará en un combate que será clasificatorio para aspirar a un título internacional.

La derrota del 20 de mayo de 2017 ante el norteamericano Gary Russell, cuando ‘El Olímpico’ intentó apoderarse del cinturón de campeón del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya es cosa del pasado.

Sus heridas del cuerpo, y sobre todo del alma y espíritu ya sanaron, y pretende como lo dijo el año anterior, “resurgir de las cenizas como el fénix”, cuando mida fuerzas esta noche ante un rival complicado, también con hambre de gloria.

Se trata del mongol Tugstsogt Nyambayar, un joven prospecto que ha ganado las nueve peleas que acumula como boxeador élite, y cuyo mayor logro fue la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, cuando era amateur.

El más reciente duelo encarado por el asiático fue ante el filipino Harmonito De La Torre, a quien superó por decisión unánime en Las Vegas, en una ceremonia disputada el 18 de noviembre de 2017.

El combate entre Escandón y Nyambayar será el duelo estelar de una velada boxística que se llevará a cabo en el hotel y casino Beau Rivage, de Biloxi, una ciudad costera localizada en el estado de Misisipi, en el condado de Hárrison, Estados Unidos.

Concentrado

Desde el pasado miércoles, Escandón viajó con su entrenador Rubén Guerrero a la ciudad donde se desarrollará la pelea, con el objetivo de adaptarse al clima (cálido) y sostener su peso sin inconvenientes de cara al choque que podría catapultarlo a una nueva oportunidad de enfrentarse con un rival más poderoso, por una faja mundial.

“Nunca he parado de entrenar. Eso sí, desde hace siete semanas comencé la preparación pensando en el combate con Nyambayar. Me siento muy bien. Rápidamente me puse en el peso ideal. Gracias a Dios estoy en perfectas condiciones para pelear y buscar una nueva victoria en mi carrera”, sostuvo Escandón a EL NUEVO DÍA.

Sobre Tugstsogt contó que “lo hemos estudiado bien con el profesor. Es rápido, le gusta moverse mucho, aguanta bastante en los primeros asaltos, para rematar con fuerza al final. Por eso definimos el plan de ataque para vencerlo. Estoy más que listo para hacerlo”.

Del Escandón que perdió ante Russell el año anterior, al que se montará hoy al ring, aseguró que “ha cambiado, porque mentalmente me he vuelto más fuerte. Evitaré repetir los errores del pasado, y estoy fortalecido por el apoyo de mi esposa, mis hijos, el resto de mi familia, y mi entrenador”.

Cifra

128 libras es el peso pactado para este combate.