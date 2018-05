Una chilena que ‘Bale’ un título de Liga de Campeones

27 Mayo 2018 - 3:01am

El gol que todos sueñan con realizar, así sea en un juego en el barrio, el galés Gareth Bale lo anotó en una final de Liga de Campeones marcada por la jerarquía ‘merengue’, los errores de Loris Karius y la lesión de Mohamed Salah.

Real Madrid ratificó que es el ‘Rey de la Champions’. El elenco ‘blanco’ consiguió el tercer título consecutivo, el cuarto en cinco años y el decimotercero de su historia. Muy atrás aparecen: Milán, con siete ‘orejonas’, Barcelona (5), Bayern Múnich (5) y Liverpool (5).

Bajo la orientación de un discutido Zinedine Zidane, que hace de la practicidad y la efectividad sus armas letales, Real Madrid continúa en la cima del balompié europeo, luego de cerrar con broche de oro una Liga de Campeones en la que dejó en el camino a varios de los favoritos: PSG, Juventus, Bayern Múnich y por último al Liverpool.

La generación de Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modrić, Benzema, Bale y Ronaldo, sin duda, pasará a la historia como una de las más exitosas de la escuadra ‘merengue’.

La final

Liverpool llegó a la final con serias intenciones de acabar con la hegemonía del Real Madrid.

El elenco orientado por Jürgen Klopp centró sus esperanzas en el tridente Salah, Firmino y Mané, que en los primeros minutos del encuentro demostró que tenía los argumentos para herir al rival.

No obstante, los ‘reds’ no lograron transformar su dominio en anotaciones y en su mejor momento, el egipcio Mohamed Salah sufrió una lesión en una acción con Sergio Ramos que lo sacó del partido.

Los ingleses se vieron seriamente afectados con la salida de su goleador y referente; mientras que los españoles tomaron un segundo aire y equipararon el juego en el primer periodo.

Para la segunda parte, el compromiso ganó en emociones. Atrás quedaron los planteamientos reservados de ambos equipos y apareció el fútbol ofensivo y vertical que los caracterizó en el transcurso del certamen.

El portero Karius realizó su primera obra de antagonista al cederle el balón a un Benzema (50’) que estuvo atento y abrió el marcador para el Madrid.

Golpe de nocaut para el Liverpool, pero pronto reaccionó y por la vía del juego aéreo igualó el cotejo, mediante Mané (54’).

El galés Gareth Bale (63’), recién ingresado al campo, asumió el rol protagónico con una obra maestra, una chilena digna de una final de Liga de Campeones que puso el 2-1, en un partido abierto.

Cuando los ‘reds’ adelantaron las líneas y buscaban el empate para forzar el tiempo extra, llegó la segunda obra de antagonista de Karius. El arquero alemán dejó escapar un balón sin riesgo, enviado por Bale (82’), y abrió el festejo del título del Real Madrid en la Liga de Campeones.

REACCIONES

Benzema, jugador del Real: “Yo juego para el equipo. Hay otro delantero que marca mucho que es Cristiano. Yo ayudo a mi equipo con asistencias y movimientos”.



Zinedine Zidane, DT del Real: “Es impresionante lo que estamos viviendo, no tenemos palabras. La verdad es que no me hubiera imaginado ganar tres así, de esta manera, pero es lo que tiene este club, este equipo, que al final, con talento, con trabajo y con ilusión lo hemos conseguido”.



Keylor Navas, jugador del Real: “Estamos muy contentos, gracias a Dios. La afición siempre nos ha apoyado hasta el final y hemos luchado con todo y somos campeones nuevamente, y eso es una alegría muy grande”.



Marcelo, jugador del Real: “El Real Madrid siempre sale a ganar en las grandes citas europeas y ahora a seguir, el año que viene más”.