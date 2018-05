Mereció mucho más

31 Mayo 2018 - 3:01am

A pesar del absurdo castigo que le impusieron a la barra Revolución Vinotinto Sur por usar bengalas en el espectacular recibimiento que le brindó a su equipo del alma en el partido de cuartos ante Once Caldas, anoche se lució de nuevo con la bienvenida a ‘La Tribu’, de cara a su confrontación con el Medellín por la ida de las semifinales de la Liga Águila 2018-I.

Con bombas amarillas, distribuidas también en otras tribunas del ‘Murillo Toro’, y la ayuda de una aplicación que generaba un ‘parpadeo’ con las linternas de los celulares, la fanaticada motivó a sus ídolos previo al difícil choque que se les avecinaba.

Un par de horas atrás, la lluvia hizo pensar que el espectáculo se podría arruinar. Sin embargo, el césped se mantuvo en óptimas condiciones, y rápidamente el dueño de casa levantó de sus sillas a los aficionados con dos aproximaciones de Ómar Albornoz.

Ambas fueron mano a mano con el portero. En la primera estaba en fuera de lugar, y en la segunda tiró la esférica increíblemente por encima de la portería. El local fue un ‘huracán’ de arranque. Pero lastimosamente fue perdiendo fuerza con el correr del reloj.

Yohandry Orozco y Sebastián Villa eran los referentes, los más rápidos, los que tenían en aprietos a los ‘Rojos’. Inexplicablemente se fueron perdiendo, y con esto el onceno de la ‘Tierra Firme’ perdió peso.

El repentino bajonazo le permitió al DIM tomarse confianza para el trato de la pelota, algo que los ‘Pijaos’ no podían hacer. Comenzaron a entregar mal el balón, a excederse en la presión al momento de marcar, y con la complicidad del árbitro John Hinestroza, el visitante aprovechó esto para fabricar constantemente faltas.

El juez fue irritando poco a poco a la hinchada con sus imprecisiones, y todo empeoró cuando a los 32 dejó de pitar un penal claro sobre Ángelo Rodríguez. El de San Andrés cayó en el área, pero el central le dijo que se parara. Se hizo el loco.

En medio de discutidas determinaciones de los encargados de impartir justicia, un ‘Medallo’ dedicado exclusivamente a aguantar, y un Tolima que a veces metía miedo, y en otros instantes generaba dudas, culminaron los 45 iniciales.

Apenas entró uno

Para la segunda mitad, el ‘Poderoso’, cuyo apodo le estaba quedando grande en Ibagué, fue el que inició metiendo susto. Germán Cano, máximo artillero del campeonato, se enredó tras una habilitación limpia que pudo haber culminado en gol para los de la tierra de la arepa y la mazamorra.

Luego el turno fue para los dirigidos por Alberto Gamero. Lo malo es que se produjo una dolorosa ‘feria del desperdicio’, en la que Villa, y sobre todo Rodríguez, fueron los principales protagonistas. Otra vez el ‘coco’ de la falta de definición se asomaba en el ‘Coloso de la 37’.

Pero a los 53, Ángelo se cansó de estar como moroso, y decidió pagar su deuda, contando con una cuota importante de Sebastián. El antioqueño le puso un balón formidable al de la Isla, quien sacó un remate cruzado con mucha fuerza, inatajable para un guardameta que dudó al momento de salir a achicar.

El tanto llegó en un momento apropiado, pero despertó al DIM. Su entrenador Ismael Rescalvo decidió mover la banca, adelantó líneas, y desde ese instante puso a pasar saliva a los 'Pijaos', quienes bajaron sus cargas y optaron por darle trámite al duelo.

'El Sonero' también hizo modificaciones, aunque sus apuestas no resultaron muy positivas, toda vez que Cléider Alzate y sobre todo Rafael Carrascal, no se hicieron sentir como el DT esperaba. Marco Pérez tuvo en su pies el 2-0 a los 77, pero no estuvo fino, y la confrontación culminó 1-0.

Con esa leve ventaja, que no reflejó lo acontecido en el campo, Deportes Tolima deberá enfrentar este domingo al Medellín en el Atanasio Girardot por la vuelta, y buscar el cupo para la gran final. No pinta fácil, pero tampoco imposible. Eso sí, lástima todo lo que se desperdició anoche en casa. 'La Tribu' mereció mucho más.

TOLIMA 1-0 MEDELLÍN

Estadio: Manuel Murillo Toro.



Central: John Hinestroza.



Asistente 1: Alexánder Guzmán.



Asistente 2: Ángel Caro.



Figura: Rafael Robayo.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Luis Payares, Fáiner Torijano, Danovis Banguero; Rafael Robayo, Carlos Rentería; Yohandry Orozco, Ómar Albornoz, Sebastián Villa; Ángelo Rodríguez.



Técnico: Alberto Gamero.



Gol: Rodríguez (53').



Cambios: Rafael Carrascal por Albornoz (65'), Marco Pérez por Orozco (74') y Cléider Alzate por Rodríguez (80').



Amarillas: Banguero (6’) y Torijano (30’).



Expulsados: No hubo.



Medellín: David González; Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Didier Moreno, William Parra, Andrés Ricaurte, Javier Calle, Germán Cano y Leonardo Castro.



Técnico: Ismael Rescalvo.



Goles: No marcó.



Cambios: Daniel Cataño por Parra (55'), Mauricio Gómez por Calle (65') y Yulián Anchico por Castro (84').



Amarillas: Segura (4’) y Gómez (91').



Expulsados: No hubo.