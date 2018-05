Paolo Guerrero jugará el Mundial con Perú

31 Mayo 2018 - 10:43am

La Presidenta de la Corte Primera de derecho civil del Tribunal Federal "otorga el efecto suspensivo (...) al recurso presentado por el futbolista peruano Paolo Guerrero contra la sentencia no motivada del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). (...) En consecuencia, Paolo Guerrero podrá participar en el próximo Mundial", anunció el Tribunal Federal de Lausana, la más alta instancia judicial suiza, en un comunicado.

Paolo Guerrero, presente en Suiza, mostró su felicidad en Facebook. "Esta decisión hace justicia, al menos parcialmente", afirmó.

"Mi batalla sigue y de ello seguirán a cargo mis abogados (...) Yo me uno a mi Selección y junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país. Ya no hay límites. Ya no hay sueños imposibles, por que está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible", añadió el jugador.

La alegría de Guerrero se extendió rápidamente por todo el país.

"Es un triunfo del Perú, porque aquí todos hemos sumado esfuerzos", dijo el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien contó que habló por teléfono con Guerrero tras la decisión.

El presidente de la Federación Peruana, Edwin Oviedo, expresó en un comunicado, su "inmensa alegría. No solo por la Federación Peruana de Fútbol, si no por todo el pueblo peruano".

El Tribunal Federal, que todavía no recibió los motivos de la decisión del TAS, juzgará el fondo de la sanción pasado el Mundial.

Unas horas antes, el TAS había anunciado que no se oponía al recurso de apelación presentado por el futbolista peruano ante el Tribunal Federal suizo con el objetivo de suspender su sanción de 14 meses por dopaje y poder disputar el Mundial.