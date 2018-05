Descanso y trabajo en equipo: la estrategia de Nairo para el Tour de France

31 Mayo 2018 - 7:19pm

El corredor del Movistar de España explicó que a diferencia del año pasado, cuando ocupó un decepcionante duodécimo lugar, ha tomado su tiempo para llegar fresco a Europa, donde el Tour de Suiza en junio le servirá como preparación para la vuelta a Galia.

"Me siento bien, tenemos muy buenas condiciones para poder afrontar este tour con muchas ganas y mucha ilusión sobretodo, sabiendo pues que he trabajado muchísimo, bajo el sol, bajo la lluvia", dijo en rueda de prensa en Bogotá, donde volvió a reconocer que la temporada pasada "no me dieron las piernas".

En lo que va de 2018, Quintana ha participado en la primera versión de la competencia Colombia Oro y Paz (2º) y en las vueltas al País Vasco (5º) y la de Cataluña (2º), casi la mitad de los kilómetros recorridos a esta altura del año anterior.

En el primer semestre del año pasado, el "escarabajo" había corrido en el Giro de Italia (2º), la Vuelta a Asturias (2º), la Tirreno-Adriático (1º), la Vuelta a Comunidad Valenciana (1º), Challenge de Mallorca (1º) y Tour de Abu Dhabi (13º), entre otros.

"Vamos a darlo todo como siempre lo hemos dado. Somos lo que somos, no vamos a inventar más", aseguró Quintana, de 28 años.

Nairo conoce bien el Tour de France: ya ha sido dos veces subcampeón (2013 y 2015) y una vez tercero (2016).

Por eso aclaró que a pesar de que teme las etapas de "los pavés, el viento y las etapas llanas" que marcan la primera semana de la competición, podrá contar con numerosos tramos de montaña para equilibrar la competencia.

"Gran equipo"

Aunque pudo hacer su preparación en su región natal de Boyacá, a 3.000 metros de altura, y cerca de su familia, el ciclista lamentó la ausencia en el equipo de su compatriota Winner Anacona, reserva en Movistar y uno de sus gregarios de confianza.

Pero destacó la presencia en su "gran equipo" del veterano Alejandro Valverde y la promesa española Mikel Lana, para que a partir de una coordinación entre los tres derroten al cuatro veces ganador del tour, Chris Froome, del Team Sky.

"Es posible que como en 2014 un líder de la general se caiga, más que preparación es mucho factor de suerte", dijo el colombiano, quien ya derrotó a Froome en la Vuelta a España de 2016.

También destacó como favoritos a su compatriota Rigoberto Urán, subcampeón en el tour pasado, el australiano Richie Porte y el francés Romain Bardet.

Quintana sostuvo que es posible que la reciente victoria en el Giro de Italia cobre factura al británico, investigado por presunto dopaje en la Vuelta a España-2017 en la que resultó victorioso.

El pedalista del Movistar aseguró haber preparado de cerca las nuevas etapas cortas y explosivas del tour, así como las contrarreloj en terreno plano, su gran debilidad, que podrá compensar con un buen desempeño en las subidas donde siempre destacan los "escarabajos" colombianos.