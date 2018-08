“Llevo el ciclismo en las venas”

3 Ago 2018 - 3:01am

Jorge Arturo Parra Lozano vive y respira ciclismo, su gusto por el deporte de las bielas lo llevó a convertirse en juez hace más de tres décadas y a sus 62 años será la cuota tolimense entre los cuatro jueces que asistirán a la versión 68 de la Vuelta a Colombia de Ciclismo, que inicia el lunes en Pereira y se prolongará hasta el domingo 19 de agosto.

“Es un premio que me dio la vida, pues a medida que pasan los años se va ‘acabando el paso’, por decirlo en términos del deporte. La Federación Colombiana de Ciclismo me favoreció y hace ocho días me notificaron de la participación”, expresó Parra.

Con el carisma que lo caracteriza asegura que ya perdió la cuenta del número de competencias ciclísticas a las que asistió en los 35 años que lleva de carrera, pues su profesionalismo lo llevó por Clásicos RCN, Vueltas de la Juventud, al Porvenir, al Tolima, Máster, al igual que carreras en Anapoima, Fusagasugá, Girardot y esta representará su octava presencia en Vuelta Colombia.

“Una de las anécdotas que me marcó ocurrió en 2005 en la Vuelta Colombia cuando falleció en un accidente el periodista Alberto Martínez en una etapa que salió de Melgar con destino a Armenia, lo curioso es que días atrás también murió el comisario Tobías Bernal de una afección cardiaca”, expuso.

Los jueces de carrera se movilizan en moto al lado del ‘pelotón’ de deportistas “cuando estaba (como patrocinador) Producciones Mundial, ellos ‘ponían las motos’ pero ahora cada uno acude con su vehículo”, indicó.

El cuarteto de jueces distribuye funciones para encabezar la carrera, corroborar los premios de montaña, contabilizar tiempos, entre otros aspectos, para que la competencia sea impecable.

Parra se desplazará a la capital risaraldense el sábado para ultimar detalles, pues la competencia inicia allí con un prólogo de ocho kilómetros el lunes.