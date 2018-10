La Vinotinto hacia el título

7 Oct 2018 - 3:01am

Sin la presencia de jugadores del Deportes Tolima Sub 20, la Selección Tolima masculina afrontará entre hoy y el 14 de octubre la Final Nacional Sub 21 en Cartagena.

Allí, el equipo orientado por Iván ‘La Champeta’ Velásquez quedó ubicado en el Grupo A junto a Bolívar, Antioquia y Quindío.

“Son rivales fuertes, con jugadores que tienen recorrido en la primera B y profesional, y con buena técnica de juego”, relató Velásquez.

Mientras que en la zona B, quedaron sembrados Valle, Atlántico, Casanare y Risaralda.

Las prácticas

El grupo trabajó durante tres semanas, en el que fortalecieron las debilidades que mostraron en el clasificatorio que se afrontó en Cali.

“Tuvimos algunas dificultades porque no contamos con jugadores que participan con sus clubes en la categoría Sub 20 a nivel nacional porque no podían estar en los entrenamientos, pero se preparó bien”, declaró el ‘profe’.

A esa otra dificultad se sumó la convocatoria a la Selección Colombia de Fútbol Playa que recibió Wilson Andrés Lasso Ortegón, quien se concentró desde el 4 de octubre en Santa Marta, para la preparación del combinado nacional para lo que será la Liga Sudamericana Zona norte en mayores y Sub 20, a realizarse en esa ciudad del 17 al 21 de octubre.

“Esperar a que ellos respondan ante la exigencia que hay y aprovechar esta gran oportunidad”, sintetizó ‘La Champeta’.

Y acompañarán a Velásquez en el cuerpo técnico Antonio Saams como asistente, preparador físico Jorge González y delegado estará Orlando Espinosa.

Sistema de juego

De los ocho seleccionados avanzarán los dos primeros a las semifinales y los ganadores de esas rondas afrontarán la final en el estadio Jaime Morón desde las 10:05 a.m., con transmisión del canal Win Sports.

Nómina de jugadores

- Julián Hernández - José julio



- Bryan Olaya - Diego Bonilla



- Andrés Barreto - Carlos Serrato



- Santiago Gracia - Manuel Rodríguez



- Luis Flores - Cristian Peñuela



- Jhon Angulo - Bryan Patiño



- Diego Vinueza - Gustavo Pérez



- Frank Luna - Juan Aramendiz



- Cristian Bonilla - Galeno Flores





Programación de los juegos

Día Hora Partido



Hoy 2:00 p.m. Antioquia – Tolima



Martes 2:05 p.m. Bolívar – Tolima



Miércoles 12:00 m. Tolima - Quindío