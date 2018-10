Un ‘festín’ a rueda y pedal

16 Oct 2018 - 3:01am

Con éxito se desarrolló el Segundo Premio Ciudad Musical de Ciclismo en un circuito por la carrera Quinta de Ibagué, el evento organizado por el Imdri en el marco de la celebración del cumpleaños de la Ciudad, le rindió un homenaje al expedalista ‘Pijao’ Pedro J. Sánchez, denominado como ‘El León del Tolima’, a 50 años de haber ganado la única Vuelta a Colombia que ostenta un deportista de la ‘Tierra Firme’.

“Estoy muy contento porque no me esperaba este homenaje tan bonito. Vienen a mí muchos recuerdos y me lleno de nostalgia, ojalá tuviera de nuevo 20 años como dice la canción”, señaló entre risas.

A la cita acudieron escuadras como GW Shimanoo, Orgullo Paisa, Fundación Jarlinson Pantano, Inder Medellín, entre otras. Además asistió el excorredor Víctor Hugo Peña, primer colombiano líder en el Tour de Francia.

“Llevo algunos días en Ibagué porque corrí la Media Maratón y mi hijo jugó un torneo de fútbol aquí, así que pasamos unas vacaciones deportivas en la Ciudad”, indicó Peña, quien no dudó un segundo en acompañar a Pedro J.

Resultados

El gran vencedor de la jornada fue José Tito Hernández (Orgullo Paisa) que cruzó primero en la categoría élite luego de pedalear por 12 vueltas el circuito. En tanto que Juan Sebastián Campos (Fundación Jarlinson Pantano) ganó en la categoría juvenil, quien celebró en las damas fue Katherine Montoya (Avinal-GW-El Carmen), del mismo modo Rafael Toloza (Servitaxi Ibagué) fue el mejor en la categoría máster C-D y Enrique Quiñones (Tostao Cajicá) hizo lo propio en máster A-B.

Previo a la premiación, ‘El León del Tolima’ reclamó una placa por su gesta deportiva de cinco décadas atrás y un detalle de la organización, así mismo subió a la tarima Orfilia de Rojas para un reconocimiento a la trayectoria de su difunto esposo, Martín Rojas, propietario del almacén J&M.

“Quiero que se organice la Liga (de ciclismo), retome esa escuela de ciclismo que dejé porque eso lo desaparecieron y es fundamental para que vengan más generaciones. Y a las firmas, Alcaldía y Gobierno que le pongan más cuidado a los deportistas para que no sufran como me tocó a mí”, explicó.

Cuadro de ganadores

Máster C-D: Rafael Toloza

Máster A-B: Enrique Quiñones

Damas: Katherine Montoya

Juvenil: Juan Sebastián Campos

Élite – SUB 23: José Tito Hernández