¿Arturo Reyes debe asumir el cargo de DT de la selección?

18 Oct 2018 - 3:01am

Fue cuestión de cuatro partidos para que Arturo Reyes ganara adeptos como director técnico.

El samario, que llegó joven a estudiar comunicación social, pero su buen juego como defensor central le abrió las puertas del fútbol profesional con el equipo ‘Leopardo’, aprovechó su oportunidad al frente de la ‘Tricolor’, a la que arribó como entrenador interino, mientras la Federación Colombiana de Fútbol encuentra el reemplazo de José Pékerman.

Reyes, de bajo perfil, siempre expresó que su tarea al frente de la selección mayor era pasajera, porque sus intenciones eran llevar a la selección sub 20 al Mundial; sin embargo, contra Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica, el combinado patrio bajo su mando, mostró ese fútbol que enamora.

Con dos atacantes, Falcao García y Carlos Bacca; dos volantes de extensa riqueza técnica como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero; y dos mediocampistas de marca, pero con buen manejo de balón, en el caso de Wilmar Barrios y Mateus Uribe, la selección Colombia impuso un balompié de ataque, donde fueron habituales las sociedades, las gambetas, los cambios de ritmo, la apertura de cancha, la profundidad y los goles: fútbol del bueno, del que poco se observa por estos días.

Analizan los especialistas

Ante la incertidumbre que se percibe en la Federación, que aún no entrega señales del nuevo DT del cuadro nacional, hay quienes le otorgan el visto bueno a Reyes, debido a las sobresalientes actuaciones en los juegos amistosos, pero también aparecen los que consideran que no se puede medir de la misma forma un compromiso amistoso a uno oficial y, sin duda, para asumir las riendas del combinado patrio se requiere de mayor experiencia.

“El trabajo que ha hecho Arturo ha sido muy importante y muy bueno, dentro de lo que fueron esos partidos amistosos. A mí me preocupa que vivimos en un país de extremos. Hoy se ve a Arturo con la posibilidad de dirigir a la selección de mayores, hay euforia porque la selección jugó muy bien; pero cuando las cosas no salgan, nos vamos al otro extremo, que no servía, que le faltaba experiencia. En estos momentos sería un riesgo difícil de manejar”, dijo Óscar Upegui, entrenador santandereano.

Upegui, quien compartió equipo con Reyes en el cuadro ‘Leopardo’, agregó que “con Arturo la selección siempre jugó para adelante, además juntó a jugadores que se decía que no podían jugar. El equipo jugó de primera intención, tuvo movilidad y muchas variantes ofensivas. Para corregir, el tema defensivo, que es un factor que se repite de épocas pasadas”.

Mientras tanto, el también entrenador santandereano José de Jesús Suárez indicó que “Arturo supo aprovechar la oportunidad, porque tenía poco que perder y mucho que ganar. No tenía presión, ni grandes compromisos, pero destaco que puso a jugadores de mucha técnica y eso ayudó a que el equipo tuviera esa alegría; pero eran partidos amistosos y es diferente a los oficiales. Conformó alineaciones muy acertadas. Con dos delanteros, con James y Quintero, con características de riesgo, de ir para adelante, pero eso pasa porque no había compromiso por los puntos. Él hizo las cosas bien y se ganó un estatus, que el día de mañana seguramente, si mantiene la regularidad, tendrá la oportunidad en la mayores”.

Altas y bajas

En cuatro presentaciones, la selección Colombia de Arturo Reyes acumuló 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, con nueve goles a favor y cuatro en contra.

Además, impuso condiciones con el balón, debido a que en todos los partidos tuvo un alto porcentaje de la posesión: 69% contra Venezuela, 54% ante Argentina, 59% frente a Estados Unidos y 62% en el último duelo con Costa Rica.

Con Reyes, los puntos altos estuvieron en el sistema ofensivo, con jugadores que brillaron con luz propia, entre ellos James Rodríguez, Falcao García y Juan Fernando Quintero.

También se consolidaron hombres como Wilmar Barrios y Mateus Uribe; y Carlos Bacca, que le cuesta con la camiseta ‘amarilla’, mostró que como socio de Falcao entrega mayores variantes que como único punta.

También debutaron Juan Hernández, Nicolás Benedetti, Alfredo Morelos, Sebastián Villa y Didier Moreno, entre otros.

Para revisar, la zona defensiva, debido a que muestra falencias y genera incertidumbre, tanto en el juego por el piso, como en el aéreo.