Con ‘proyección’ al éxito

19 Oct 2018 - 3:01am

El orientador de la divisa ‘Musical’, José ‘Chepe’ Flórez, dialogó con Q’hubo acerca de su trabajo, proyección y expectativas en el certamen.

Expectativas para la final nacional

Sin duda la proyección del grupo es desempeñar un papel protagónico en la competencia y obtener los resultados necesarios para figurar en los primeros lugares, por lo que el entrenador trabajó y ajustó algunos detalles con relación al zonal anterior en Cali, que le otorgó el cupo a la final.

“Rotamos de posición a algunas jugadoras para que nos apoyen en la zona defensiva y buscar de esa forma que no nos ganen tanto en el juego aéreo, también trabajamos ajustes de marca y detalles para que el equipo luzca más ‘cortico’ al momento de perder el balón”, señaló Flórez.

Mecanismo de juego

La Selección Tolima quedó en el grupo B junto a Bogotá, Risaralda, Antioquia y Santander. Las cinco divisas se enfrentarán ‘todos contra todos’ y las dos selecciones con más puntos clasificarán a las semifinales del torneo nacional, una misión difícil por la calidad de los rivales que le correspondió a Tolima.

“Antioquia y Bogotá son dos conjuntos que trabajan muy bien desde sus categorías inferiores, además concentran jugadoras que hacen parte de procesos de selecciones Colombia”, enfatizó el técnico.

Con miras a Juegos Nacionales

El torneo admite la presencia de tres jugadoras profesionales en cada selección, pero Tolima no utilizó esa opción porque la intención del cuerpo técnico es perfilar el grupo de deportistas con miras a los Juegos Nacionales 2019.

“Estamos mirando esa proyección, tanto así que viajamos con 11 jugadoras de 16 años de edad. Es algo que quiero recalcar para que la afición lo sepa y no se quede con el resultado, sino que vea el proceso como un todo”, dijo ‘Chepe’.

Un llamado a la unión deportiva

‘Chepe’ Flórez no desaprovechó la oportunidad para hacer un llamado de atención a los clubes femeninos del Departamento a contribuir en el proceso deportivo, pues en las recientes competiciones ha tenido dificultades para la ‘confección’ de la nómina.

“Recalcar a los clubes para que hagamos una gran unión y sin importar el técnico que esté con la Selección Tolima, que lo respaldemos porque apenas son solo dos o tres clubes aportando jugadoras. Sé que en el Departamento hay muchas niñas que están a la altura”, explicó.

El camino de Tolima

Hoy

10:00 am

Tolima vs. Bogotá



Mañana

4:00 pm

Risaralda vs. Tolima



Lunes 22 de octubre

10:00 am

Antioquia vs. Tolima

(Televisado por Win Sports)



Martes 23 de octubre

4:00 pm

Tolima vs. Santander



Jueves 25 de octubre

Jornada de descanso para Tolima