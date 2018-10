Cali, Santa Fe y Rionegro ganaron y siguen con opciones de entrar a los ocho

28 Oct 2018 - 10:20am

El primer juego de la jornada se disputó en el estadio Metropolitano de Ditaires, en donde Santa Fe venció 2-0 al ya descendido Leones, con un doblete de Arley Rodríguez. El conjunto cardenal mantiene las esperanzas de meterse en el grupo de los ocho al ganar este encuentro con una nómina alterna, con la que logró el objetivo de sumar tres puntos y ubicarse parcialmente en la décima posición con 25 unidades.

En el estadio de Palmaseca, el Deportivo Cali goleó 4-0 a Jaguares de Córdoba, en un juego en el que también utilizó una nómina alterna. El conjunto azucarero hizo la tarea y con dos anotaciones de Kevin Velasco, Danny Rosero y José Sand, mantiene vivas las esperanzas de meterse en los octavos de final al sumar 26 puntos y ocupar la novena casilla en la tabla de clasificación.

Por su parte, Rionegro Águilas venció 1-0 a Alianza Petrolera con gol de Freddy Hinestroza. Durante el encuentro ambos conjuntos salieron a proponer, pero no fueron claros en la definición, sin embargo el más interesado de llevarse los tres puntos era el conjunto local, quien está entre los ocho y logró sumar 28 unidades.

En el estadio El Campín de Bogotá, Millonarios empató 1-1 con Deportes Tolima y complicó sus aspiraciones de clasificar a la fiesta de los ocho. En un partido interesante, los embajadores salieron a buscar los tres puntos, pero no fueron claros en la definición, no obstante Roberto Ovelar logró abrir el marcador al minuto 26, pero minutos más tarde los ‘pijaos’ decretaron la paridad con Nilson Castrillón.

Los dirigidos por Miguel Angel Russo ocupan la onceava posición con 25 puntos y deberán ganar en las dos fechas que restan si quieren meterse en los octavos de final.

En el cierre de la jornada sabatina, Once Caldas venció 2-0 a Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales y logró clasificar anticipadamente. En un interesante partido los dirigidos por Hubert Bodhert aprovecharon las oportunidades que tuvieron y lograron llevarse los tres puntos con las anotaciones de Juan David Rodríguez y un autogol de Diego Braghieri, mientras que los verdolagas no fueron efectivos en la definición.

De esta forma, el conjunto albo aseguró su tiquete en los octavos de final con 32 puntos, faltando dos fechas por disputar de la fase de todos contra todos. Por su parte, el equipo antioqueño ocupa la séptima posición con 28 puntos y sigue sin asegurar su paso a la fiesta de los ocho.

Este domingo se disputará el complemento de la jornada con los partidos entre Equidad vs Patriotas, Junior vs América, Huila vs Envigado y Medellín vs Bucaramanga.