Los ‘Pijaos’ analizaron el empate frente a Millonarios por la fecha 17 de la Liga

‘La Tribu’ no pudo acabar con el ‘maleficio azul’ de no poderle ganar hace nueve años a Millonarios en Bogotá por Liga.

29 Oct 2018 - 3:01am

“Fue un partido trabajado. Sabíamos de la necesidad de Millonarios. Queríamos sumar. Creo que hicimos un partido inteligente. Esto es lo que queremos ver partido tras partido, tener seguridad y sumar por fuera de nuestro patio”, sostuvo el DT Alberto Gamero.

Por su parte, Rafael Robayo, ídolo de los 'Embajadores', refirió que “fue un partido difícil, contra un Millonarios que con el ingreso de Marrugo se volvió más peligroso. Cristian se juntó bastante con Silva y Salazar. Complicaron, pero nos paramos bien para poder conseguir este importante empate. Gracias a Dios sacamos otro buen resultado.

Sabíamos que la obligación era de ellos. Por eso tratamos de manejarles la presión, pero cuando mejor estábamos trabajando, ellos se encontraron con el gol. Pero gracias a Dios buscamos los medios para empatar, y se pudo con un golazo de Castrillón. En el segundo tiempo estuvimos más aplicados, y soportamos la embestida de Millonarios”.

Robayo, quien al parecer no viene siendo titular porque no ha llegado a un acuerdo con el Vinotinto y Oro para su continuidad, dijo que “el punto nos dejó felices. Gracias a Dios se dio la oportunidad de ser titular. Me entregué en cuerpo y alma, porque Tolima es un equipo que quiero y respeto mucho”.

A su vez, Nilson Castrillón, autor del tanto de la igualdad, contó que “en el primer tiempo tuvimos la posesión del balón, y Millonarios esperaba y trataba de contragolpear. Ellos nos marcaron, pero gracias a Dios se dieron las cosas para mi primer gol como profesional. Se sufrió un poco al final, pero era algo normal, pues el local era el que tenía la necesidad de ganar. Finalmente sacamos un resultado importante, que era lo que deseábamos”.

Ahora el Vinotinto y Oro preparará la confrontación del próximo fin de semana, nuevamente en Bogotá, pero ahora frente a Santa Fe, por la jornada 18 de la Liga Águila 2018-II.