Belmar Preciado se irá a pelear a Japón

1 Nov 2018 - 3:01am

Con tan solo subirse al ring, el ibaguereño Belmar Augusto Preciado Gómez hará historia el próximo 22 de diciembre, toda vez que se convertirá en el primer tolimense en encarar un combate profesional de boxeo en territorio asiático.

El pugilista de la ‘Tierra Firme’ le contó a EL NUEVO DÍA que la confrontación será en Osaka, la tercera ciudad más importante de Japón, después de Tokio y Yokohama. La velada se cumplirá en el Edion Arena.

En el imponente escenario, con capacidad para ocho mil espectadores, Hiroshige Osawa, de 33 años de edad, será durante 10 asaltos el rival a vencer para el atleta ‘Pijao’, quien nunca antes ha salido del país para mostrar sus condiciones.

El deportista tolimense no la tendrá nada fácil, toda vez que su contrincante acumula una experiencia de 42 combates, de los cuales salió vencedor en 33 oportunidades, registró cinco empates y apenas cuatro derrotas.

Cabe resaltar que inicialmente, Preciado Gómez tenía pactada una pelea a mediados de noviembre en los Estados Unidos, exactamente en Miami, pero al presentarse inconvenientes para obtener la Visa, el choque fue trasladado a México.

“Me estaba preparando para ese duelo, cuando mi empresa promotora, All Star Boxing, me anunció que había aparecido una propuesta interesante para pelear en Japón. Me dijeron que la aceptara, toda vez que si salgo victorioso, podría aspirar más rápido a un título mundial. Ese es mi más grande deseo, por eso dije que sí”, contó Belmar Augusto.

Y agregó: “Con el profesor Samuel Gómez, y con el doctor Jaime Olivares (su primer promotor), analizamos que lo correcto era aceptar. Lo haré en la categoría pluma, y me estoy entrenando con cuerpo y alma. Un mes antes de la pelea, estaré en México para hacer un entrenamiento especial, aprovechando la altura.

Tendré al público en contra, sobre todo porque mi rival nació en Osaka, pero espero ganarme su respeto con una excelente presentación. Física y mentalmente estoy listo para un reto tan grande como este. Además, desde niño siempre me llamó la atención la cultura japonesa, sobre todo por el anime. Será una experiencia muy linda, y la aprovecharé al máximo”.