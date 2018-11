Dolorosa caída en Ecuador de Mauricio Jaimes Otálora

Para el deportista ibaguereño Mauricio Jaimes Otálora, la derrota del pasado fin de semana en un torneo internacional disputado en Ecuador, ha sido hasta el momento la más dolorosa de toda su carrera en las artes marciales mixtas.

12 Nov 2018 - 3:01am

Así lo indicó a EL NUEVO DÍA el atleta que sueña con llegar a la UFC, la empresa más importante del mundo en esta disciplina.

“No pude dormir en toda la noche. Quedé muy aburrido. Me la pasé pensando en qué fue lo que pasó. Intenté analizar porqué ese resultado negativo, si adelanté a conciencia un entrenamiento extremadamente fuerte”, manifestó el tolimense.

El también practicante de lucha libre olímpica estuvo en el evento denominado EMMA13, disputado en el Coliseo Benalcázar de Quito, donde fue superado en el primer asalto de su combate con el local Ricardo Centeno.

El ecuatoriano de 27 años de edad y 1,80 metros de altura se vio sorprendido por el colombiano, quien lo derribó muy pronto. Sin embargo, el de la ‘Tierra Firme’ no aprovechó su posición y terminó rindiéndose por una técnica que le aplicaron llamada triángulo.

“Yo me entrené en La Línea para oxigenar, teniendo en cuenta que el combate sería en la altura. Llegué en muy buena condición física, pero fui sorprendido con una táctica. No me lo esperaba”, refirió Jaimes Otálora, quien estuvo en el combate sin acompañamiento.

“Estar como independiente me ha llevado muy lejos gracias a mi propio esfuerzo, pero creo que es hora de contar a mi lado con un entrenador. Eso es indispensable, que alguien desde la esquina te esté ofreciendo indicaciones”, comentó Mauricio, de 36 años de edad.

Y agregó: “Necesito buscar más patrocinadores. No ha sido fácil llegar hasta donde estoy. Debo pagar cuentas, y por eso trabajo y entreno. Necesitaría tener más descanso, pero no puedo, porque debo laborar para tener dinero para mis gastos de vida y deporte. Ojalá aparezcan nuevos patrocinadores, porque me tengo confianza para la revancha de este título, la cual será en Colombia muy pronto”.