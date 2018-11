El Unión y el Cúcuta lograron la vuelta a la máxima categoría del fútbol colombiano

El Cúcuta Deportivo derrotó 2-0 a Llaneros y consiguió el ascenso a la 'A'. Con este resultado, Unión también ascendió, ahora solo jugarán para conocer el campeón.

14 Nov 2018 - 9:19pm

Dos grandes ciudades y con equipos históricos volverán a tener fútbol profesional de primera categoría en la temporada 2019, porque el Cúcuta Deportivo venció este miércoles 2-0 a Llaneros, se aseguró el paso a la final y el ascenso a la A, junto con el Unión Magdalena.

Los clubes, motilones y el ciclón, fueron los mejores de la temporada regular y por avanzar a la final, se aseguraron el ascenso a la Liga, porque el reglamento indica que el que pierda la final se mide contra el líder de la Reclasificación y son ellos dos, entonces el tiquete es automático para los equipos de la capital de Norte de Santander y Magdalena.

Un estadio histórico, el General Santander, y uno nuevo, construido el año pasado para los Juegos Bolivarianos, el Sierra Nevada, tendrán primera división, gracias a las conducciones técnicas del tolimense Harold Rivera, en el Unión, y el argentino Lucas Pusineri, en el Cúcuta.

Los dos clubes ocuparán los lugares de Leones de Itagüí y el Boyacá Chicó, que tras ascender el año anterior, ahora perdieron de nuevo la categoría. Cúcuta regresa a la A luego de cinco años de estar en la segunda división y el Unión lo hace después de 13 años.

El Unión

Unión Magdalena logró la vuelta a la máxima categoría del fútbol colombiano, gracias a una campaña excepcional bajo la capitanía del samario David Ferreira Rico.

El jugador orgullo del barrio ‘San Martín’ fue el capitán y una de las piezas clave de este equipo que se metió en el corazón de los hinchas, además de ser elogiado en reiteradas ocasiones por su destacado nivel de juego.

Con este importante logro, se cierra una temporada perfecta para el magdalenense que volverá a jugar en Primera.

David Ferreira Rico fue uno de los jugadores clave de ‘El Ciclón’ y mantuvo la titularidad durante casi toda la temporada (30 encuentros), en un equipo que siempre tuvo una identidad clara de juego.

El capitán ocupó un rol fundamental como voz de mando para darle orden a su equipo y, sumado a su gran trabajo y capacidad para salir jugando, también tuvo algunas apariciones en el área contraria anotando tres goles.

Con el ascenso asegurado y el título de campeón a un paso, Ferreira llega al final de una temporada perfecta para su carrera.

“Es un gran momento, nadie dijo que iba a ser fácil. Nos pondremos a analizar lo que se hizo y lo que podamos mejorar para ser mejores”, comentó el volante bananero tras derrotar 2-1 al Quindío el pasado lunes en el ‘Sierra Nevada’.

Consultado por las claves para lograr el ascenso directo, ‘ferro’ sostuvo que “todos los jugadores demostraron valentía para jugar, correr riesgos y creer en nosotros. Este ascenso fue merecido por lo que se hizo durante todo el año”.

‘El Rey David’, como se le conoce al jugador de 39 años, sabía que llegar al Unión y alcanzar el ascenso era un reto personal, por eso en sus primeras declaraciones como jugador bananero dijo: “Vengo con muchas expectativas, era un sueño vestir los colores del Unión Magdalena, hoy estoy aquí y espero aportar lo mejor de mí para lograr el ascenso y darle esa alegría que merecen los samarios”.

Ferreira, que suma 2276 minutos en 30 partidos disputados con el Unión Magdalena, considera que la experiencia adquirida en su amplia trayectoria futbolística le ha servido para mirar el panorama de una forma diferente dentro y fuera de la cancha. La clase la sigue teniendo intacta y continúa teniendo es claridad al momento de conducir el balón.

“Ahora juego con mucha inteligencia gracias a la experiencia. Cuando estoy afuera lo analizo con más tranquilidad. No se han perdido las ganas, trato siempre de dar lo mejor. El día que me dé cuenta que no puedo aportar en el campo de juego doy un paso al costado, pero en este momento sigo disfrutando del fútbol y esperemos que Dios me siga dando más bendiciones”, sostiene con seguridad.

El Cúcuta

Después de tres años en la segunda categoría, el equipo santandereano volverá a competir en la Liga Águila. Miguel Augusto Prince, Fernando Velasco y Flavio Robatto estuvieron antes de la llegada de Lucas Pusineri, quien consiguió el objetivo del ascenso con solo dos partidos perdidos en todo el año.

El club hace dos temporadas atravesaba por un mal momento deportivo y administrativo. Jugaba lejos de su gente en el estadio de Zipaquirá y los resultados no eran los esperados. Esta situación se dio por una disputa entre el máximo accionista y la administración local que decidió no volver a prestar el General Santander.

Para esta temporada todo cambio con la llegada del DT argentino, el cual encontró una buena plantilla y potencializó a jugadores como Braynner García, Diego Chica, James Castro, Wilberto Cosme y Jonathan Agudelo.

Lo más destacado de Cúcuta en primera división ha sido el campeonato conseguido en 2006 con Jorge Luis Pinto. Al año siguiente llegaron a las semifinales de la Copa Libertadores cayendo ante Boca Juniors.