‘La Araña’ regresó a Europa para ampliar su experiencia

16 Ene 2019 - 3:01am

A los 17 años, el tolimense Elkin Julián Buitrago Santos se aventuró a viajar a España, para competir en una de las ligas más exigentes de waterpolo en el Mundo. Gracias a su talento, el portero ‘Pijao’ logró permanecer varios años en dicho país.

En su regreso a Ibagué, decidió crear empresa en la ‘Ciudad Musical’. Pero recientemente el deportista de alto rendimiento recibió una nueva invitación desde territorio ibérico del Deportivo Náutica Portugalete, con sede en Bilbao, para volver en calidad de guardameta, y también como entrenador de divisiones menores.

“Cumplir con el rol de competidor y preparador no es fácil. Pero yo me siento muy bien. Estoy en la capacidad de responder en los dos campos. Aún me queda mucha tela por cortar en las piscinas”, refirió Buitrago a EL NUEVO DÍA.

Y agregó: “Yo ya venía haciendo eso en Ibagué. En Europa juego con el primer equipo, y doy una mano en la formación de las categorías infantiles y juveniles. Ya lo de ser técnico de un conjunto profesional lo veo como algo por cumplir a futuro”.

Elkin sostuvo que dos grandes motivos lo llevaron de regreso al ‘Viejo Continente’. “Por un lado, me sedujo la idea de competir en España, para retomar un alto nivel competitivo, pues acá se entrena todo el tiempo, los partidos son cada ocho días y es en el campo profesional.

Lo otro que me impulsó es que estoy al lado de un gran director técnico, quien tuvo a cargo conjuntos de primera división y clubes que han competido en la Liga Europea. Aprender nuevas metodologías es importante. Estoy preparándome, primero con la masificación. Voy paso a paso. Mi idea es seguir aportando y transmitiendo el conocimiento que he venido recopilando durante mi carrera”.

‘La Araña’ dijo que estará unos tres o cuatro meses en España, y después tomará vuelo de regreso a la ‘Tierra Firme’ para enfocarse en el gran objetivo de 2019: Conseguir la medalla de oro en los Juegos Nacionales de Bolívar.

“Confío en que podamos contar con una buena preparación. Espero retornar en un nivel óptimo para aportar mi granito de arena”, contó el ibaguereño.

Sobre la Selección Tolima de Polo Acuático, indicó que “siento que está muy bien. No ha sido fácil para el profe Gerardo Rodríguez mantener la base, pero ha dado la pelea en cada Parada Nacional frente a Antioquia y Valle, los equipos llamados a vencer en todas las competencias”.

Eso sí, el arquero acuático dejó en claro que para aspirar al metal dorado en Cartagena, “será muy importante el apoyo de Indeportes y el Imdri. Si el equipo se prepara bien, se puede pensar en lo más alto del podio. Hasta el momento nos han respaldado muy bien, y esperamos que sea así este año, antes de las justas”.

Edad

33 años de edad tiene Elkin Buitrago.