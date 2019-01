Colombia empató sin goles con Brasil

20 Ene 2019 - 3:01am

En el primer tiempo ambas selecciones no hicieron mucho por buscar el arco rival y las pocas opciones no fueron concretadas. El seleccionado tricolor intentó con pases largos y salidas por los costados, pero no fue claro en el último cuarto de cancha.

Sin embargo, en el cierre del primer tiempo un error del arquero Phelipe abrió la posibilidad de que Colombia se fuera arriba en el marcador al descanso, pero Luis Sandoval y Rivaldo Correa no pudieron aprovechar la oportunidad, cuando este último intentó un globito para anotar pero un defensa brasileño le cambió la trayectoria al balón.

Ya en la segunda mitad, Carlos Cuesta tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un remate de Correa, que quedó en el centro de área, sin embargo el disparó se fue por encima del arco del conjunto brasileño.

Aunque la tricolor tuvo una mayor posesión durante la segunda mitad y pudo generar un mejor juego colectivo por los costados, no logró generar opciones de peligro en el arco del rival.

En el cierre del partido, Brasil a través una salida rápida consiguió un tiro libre que fue cobrado por Igor y que pegó en el travesaño, siendo una de las más importantes oportunidades de riesgo para el arco nacional.

De esta forma, Colombia sumó su primer punto en el torneo y enfrentará el próximo a lunes a Bolivia a las 3:10 p.m.