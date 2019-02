Un joven piloto tolimense se quiere destacar en Tocancipá

4 Feb 2019 - 3:01am

Desde que tiene uso de razón, Diego Fernando Ramírez Castro ha sido un apasionado por los carros. En su casa, cuando apenas era un niño, prefería que le regalaran juguetes con ruedas, y no superhéroes, armas o balones.

Su hermano mayor lo fue encariñando con los vehículos de alta velocidad, y a los 12 le enseñó a conducir. Desde entonces, asumió que ser piloto de carreras era lo que deseaba para su vida.

Un año atrás se atrevió a competir en una prueba de cuarto de milla disputada entre Buenos Aires y Payandé, ganó y entonces entendió que podría convertirse en un profesional.

Sin embargo, ante la ausencia de apoyos, el desconocimiento de esta disciplina en la región y la poca o casi nula realización de certámenes oficiales, Ramírez Castro comenzó a incursionar en el mundo de los piques ilegales.

Eso sí, muy pronto comprendió que ese no era el camino, sobre todo cuando conoció a Rafael Donado, propietario de Improcar, empresa que se convirtió en su primera marca patrocinadora.

“No empecé a correr por dinero. Obviamente ganarlo es satisfactorio, ya que es la recompensa a un esfuerzo. Cada vez que lo hago es porque me apasiona la velocidad. Acelerar a fondo y controlar mi carro con destreza me llena de orgullo”, contó Diego.

Y agregó: “El problema con los piques no legales es que si a uno le pasa algo, o a otra persona que está en el lugar, se puede generar un grave problema. Aunque siempre lo hice teniendo por delante la seguridad. Pero preferí dejar eso a un lado, y ver con otros ojos mi pasión”.

Así las cosas, en 2018 compitió en el certamen conocido como Trepadores Quindío, el cual se desarrolló en el ‘Eje Cafetero’. En su estreno se destacó, y por ende le quedaron gustando los eventos federados.

“Gracias a Dios nos fue muy bien. Fue mi primera competencia representando al Tolima, y me gustó demasiado. Mis papás me vieron y se sintieron felices. Eso me impulsó bastante para buscar las grandes ligas”, indicó el estudiante de Ingeniería mecánica (segundo semestre) de la Universidad de Ibagué.

Tras ratificar su talento al mando de un Corsa Active, Diego Ramírez decidió inscribirse en el Campeonato Nacional de Autos de Calle 2019, el cual tendrá una duración de siete válidas en el Autódromo de Tocancipá, al norte de Bogotá.

“Se tienen grandes expectativas. Yo soy un empírico, y soy consciente de eso. Iniciaré un proceso, aunque me exigiré al máximo. No será fácil, porque en el Tolima no hay pistas, tampoco mucho respaldo, entonces iré paso a paso, gracias al respaldo de mi familia, amigos, y el patrocinio de Improcar, refirió el piloto ‘Pijao’, quien desea convertirse en un ejemplo para otros jóvenes.

“En nuestra región la cultura del automovilismo no es muy amplia, pero podemos cambiar eso. Tenemos talento aquí. Falta una manito de las empresas públicas y privadas para hacernos notar. Se está trabajando en una escudería tolimense, es un proyecto que anda en proceso y esperamos ir generando buenas noticias y grandes alegrías deportivas para el departamento”, puntualizó el corredor de la ‘Tierra Firme’.