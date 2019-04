Barcelona y Juventus confirman su favoritismo

11 Abr 2019 - 3:01am

Barcelona y Juventus confirmaron su condición de favoritos en los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con un triunfo ‘culé’ en Manchester y un empate de la ‘Vecchia Signora’ en Ámsterdam.

En los dos juegos, como también se esperaba, Messi y Ronaldo participaron en los tantos. El argentino con una asistencia y el portugués con un gol.

No fue el mejor Barcelona, no fue el mejor Manchester United y, en esa igualada, los azulgranas tienen más calidad; de ahí que una combinación Messi-Suárez, unida a un fallo del rival, fuese suficiente para que el Barcelona asaltase Old Trafford (0-1) y cobre ventaja para la vuelta.

Un gol de Luke Shaw en propia puerta, anulado en principio y validado por el VAR, bastó para que el Barcelona consiguiese la primera victoria de su historia en Old Trafford y para que agrande su favoritismo en estos cuartos de final de la Liga de Campeones.

El partido siguió el curso marcado y remarcado en la previa. Un Barcelona posesivo con la pelota y un United agazapado y firmando desde el primer momento el pacto de no agresión.

El plan de Solskjaer hizo aguas y quedó en evidencia como ya le ocurrió contra el París Saint Germain, pero esta vez no había una cadena de errores del rival que lo subsanasen.

Cuando Busquets recibió en tres cuartos, levantó la pelota buscando a un insólitamente desmarcado Messi. El argentino controló largo y se quedó con la única opción de un centro atrás. Suárez la picó buscando la entrada de Coutinho, pero Shaw desvió el balón a su propia portería. Algo casi inapreciable a primera vista, por lo que el linier levantó la bandera y anuló el tanto.

Se sucedieron entonces las burlas de los aficionados del United a los del Barcelona, olvidando quizás, que ahora hay VAR. En cuestión de segundos, Rocchi, el colegiado, dio validez al gol y arruinó las esperanzas de los ‘Diablos Rojos’, que pese a su inoperancia en ataque tuvieron el empate en una jugada muy similar a la que Diogo Dalot no apuntilló. Es la diferencia de jugarte las castañas en el área con Suárez o con un lateral.

Entre tanto, el Ajax y el Juventus, con un tanto de Cristiano Ronaldo para el equipo italiano al borde del descanso y otro de Neres para el holandés al empezar la segunda mitad, empataron 1-1.

Pese al dominio del juego del equipo holandés, fue el Juventus el que se adelantó en el marcador con un remate de cabeza del delantero portugués Cristiano Ronaldo.

El Ajax reaccionó nada más empezar la segunda parte del cotejo e igualó el marcador con un tanto del brasileño David Neres en jugada personal en que estableció el definitivo 1-1.