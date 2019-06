El delantero Roger Martínez se perdería la Copa América por no pagar cuotas de su hija

5 Jun 2019 - 12:22pm

A Martínez, quien actualmente milita en el equipo América de México y quien fue convocado para representar a Colombia en la Copa América, que se disputará en Brasil, se le impidió la salida del país por parte del juzgado Segundo de familia de Cartagena hasta que se respalde el cumplimiento de obligación alimentaria con su hija.

Según su ex pareja, Jenifer Villalba Larios, desde que la niña nació se pactó la entrega de un dinero para alimentación y otro para una fiducia que asegurará la educación de la niña pero Martínez al parecer la ha incumplido.

“Viví con él un tiempo en China y allí quedé en estado de embarazo. Me tuve que regresar a Colombia porque tenía un embarazo de alto riesgo y quería que me vieran médicos colombianos. Al ver su desinterés tuve que demandarlo para que reconociera a su hija a pesar de tener la certeza. La juez en la sentencia le fijó un pago por alimentos provisionales de 4 millones de pesos los cuales tenía que fijar 2 en efectivo y dos en una fiducia para garantizar los estudios de la niña, pero no ha hecho nada de eso”.

Villalba señala que a pesar de que se le ha pedido a la abogada de él que concilien y pague no han podido obtener una respuesta positiva.

“La juez le prohibió la salida del país y ordenó el embargo de su salario como jugador del América, sin embargo él no tiene ningún bien a su nombre”, manifestó Jenifer Villalba.

El juzgado de familia de Cartagena notificó a Migración Colombia sobre el proceso que se adelanta contra Roger Martínez para que no pueda salir del país hasta que responda por la responsabilidad que tiene con su hija al negarse a constituir la fiducia y pagarla.

La abogada de Villalba, Rosario Rada, manifestó que para que sea levantada la orden que le impide salir del país debe consignar el monto de los 15 meses que ha dejado de pagar la cuota, lo que asciende a más de 50 millones de pesos. Rada expresó que Roger tiene en la actualidad tres hijos más y enfrenta una segunda demanda interpuesta por una de las madres, también por incumplimiento de la cuota de alimentación.

“Él está muy mal asesorado por su abogada”, expresó Rada.