Junior dio el primer golpe en la final de la Liga

8 Jun 2019 - 9:36pm

A pesar del triunfo, el cuadro tiburón no logró un ventaja abultada de cara al partido de vuelta y queda la serie totalmente abierta, pues la diferencia de un gol hace posible una remontada de los dirigidos por Alexis García en condición de local.

El partido se planteó desde el inicio muy táctico por ambos técnicos y fueron más bien pocas las emociones sobre las porterías de Sebastián Viera y Neto Volpi, quienes no tuvieron mayores complicaciones en los primeros 45 minutos de juego.

En la primera parte Junior fue el que más hizo por el partido, pero no generó acciones claras de peligro en el arco visitante. Algunos remates de Michael Rangel, que fueron bien controlados por Volpi, y otras llegadas que terminaron con disparos desviados a la portería.

Por el lado de los dirigidos por Alexis García no es mucho lo que se puede hablar de la primera parte. Llegadas con peligro no se crearon, pero se vio un equipo ordenado, que no rompió sus líneas en ningún momento y que logró controlar muy bien los ataques del local.

Para la segunda mitad el partido no cambió e inició con la misma dinámica. Un juego que se disputó en la mitad de la cancha, con dos equipos totalmente diferentes: mientras Junior intentaba generar peligro, Pasto rompía juego y trataba de darle manejo al balón sin atacar al rival.

Pero esto se rompió en el minuto 65, cuando Fabián Sambueza, quien ingresó en el arranque del segundo tiempo por Rangel, encontró en un remate desde fuera del área, que se desvió en el camino para desorientar a Volpi, el único gol del compromiso.

A partir de ese momento el partido ganó en emociones. Pasto intentó buscar más la portería de Viera, sin mucho éxito, y Junior aprovechó los espacios que dejó en la mitad de la cancha y la zona defensiva. Así se lograron crear otras acciones de peligro.

Una de ellas llegó al minuto 70 con un remate de Teófilo Gutiérrez cuando el balón ya parecía a travesar la línea el fondo, el cual se le coló entre las piernas a Volpi, que por fortuna no tomó destino de portería y logró ser despejado por la defensa pastusa.

Marlon Piedrahita también lo intentó en un nuevo remate cruzado, pero el balón fue esquivo para ingresar a la portería, por lo que la ventaja de Junior todavía es muy corta para lo que será el partido de vuelta el próximo miércoles en estadio por definir.

Cabe recordar que la Dimayor aseguró que el estadio municipal de Ipiales no es apto para jugar la final del campeonato, por lo que ahora el equipo del sur del país tendrá que buscar un nuevo escenario para jugar de local en el último juego del semestre en el rentado colombiano.