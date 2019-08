Talentosa rumbo a la capital

21 Ago 2019 - 3:01am

Se trata de la basquetbolista Valeria Rodríguez Hernández, quien fue una de la importantes exponentes nacionales en la cita que reunió los seleccionados de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay.

“Fue mi primera experiencia internacional y la considero muy buena porque para integrar el equipo me esforcé al máximo”, reconoció la atleta que representó a su colegio, Liceo Nacional, en las fase Municipal de los Juegos Supérate 2019.

Canastas en Caquetá

Esa representación en tierras ecuatorianas se logró tras su buena actuación en el Nacional Interligas Sub 14 al jugar con Caquetá, ya que Tolima no llevó equipo en esa categoría y allí la eligieron para ponerse la ‘Amarilla’.

“Al ver que Tolima no iba, mi entrenador decidió que fuera con otro departamento porque sabía que tenía con qué ser Selección Colombia, entonces el ‘profe’ habló con Caquetá, me recibieron, me llevaron con su grupo y quedamos segundas en el Interligas y fui elegida como la mejor anotadora”, recordó la talentosa.

Rumbo a Bogotá

Gracias al talento que ha mostrado en las diferentes canchas y coliseos del país, la estudiante de Noveno grado del ‘Licenal’ empacará sus maletas y se radicará en Bogotá desde enero del año entrante para seguir su proceso deportivo con el club Guerreros y continuar con sus estudios de educación Media (10° grado) en el colegio San José.

“El club me ofrece gimnasio, entrenamientos personalizados, nutricionistas y otras cosas que un deportista de alto rendimiento necesita”, afirmó Valeria.

Primeras canastas

Para alcanzar lo que ha logrado hasta el momento, Rodríguez Hernández comenzó en el mundo de la pelota naranja en su ciudad de origen, Chaparral. Allí, veía a su mamá como lo jugaba, pero no se atrevía a practicarlo porque había niñas muy altas.

“Mi madre me motivó para que lo hiciera, lo hice, me gustó mucho y me tracé la meta de ser mejor cada día”, recordó. Fue tanta la pasión por este deporte que sus dotes mejoraron día a día. Por eso, sus papás tomaron la mejor decisión para su hija que en ese momento tenía 13 años de edad.

“Mis papás vieron que tenía talento y en Chaparral no se podía explotar, por lo que escogimos la mejor opción que era venirme a vivir con mi abuela a Ibagué para que me quedara más fácil”, explicó.

Una vez en la capital del Departamento, Valeria llegó al grupo del entrenador Luis Felipe Rubio, quien mejora día a día sus habilidades y destrezas para que sea la mejor. Gracias a eso, la atleta he representado al Tolima a nivel nacional: T&E hace tres años y el Interligas del año pasado, en el que jugó como armadora (coloca las jugadas y capitana) y alera (ataque).

Frase

"Es maravilloso este deporte porque se defiende, se ataca, los grupos son una familia y una pasión", Valeria Rodríguez, atleta oriunda de Chaparral.

Cifra

14 años de edad tiene la basquetbolista.