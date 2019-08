La WWE cumplió el sueño de miles de fanáticos colombianos

26 Ago 2019 - 3:01am

“Estoy cumpliendo un sueño”. Esa frase se hizo repetitiva el viernes pasado en el Movistar Arena de la capital de la República, en el marco del WWE Live Bogotá-2019, un espectáculo de la marca más importante del mundo en lucha libre de entretenimiento.

En efecto, por primera vez en la historia, la World Wrestling Entertainment (WWE) decidió organizar su reconocido show en Colombia. La capital de la República fue la ciudad elegida para el evento, el cual contó con lleno total.

Cerca de 14 mil personas, de todos los rincones del país, se dieron cita en el antes conocido como Coliseo Cubierto El Campín, el cual ya no tiene nada que envidiarle a un escenario norteamericano o europeo.

Eso sí, el ambiente comenzó muy temprano, y lejos de la arena de combate. El desarrollo de la rueda de prensa oficial reunió a las afueras del hotel Marriott, en Ciudad Salitre, a un centenar de aficionados que anhelaban una fotografía, un autógrafo o por lo menos un saludo de alguna de las estrellas deportivas.

Al término de las entrevistas, uno de los íconos de este deporte, Matt Hardy, salió del edificio y rompió los protocolos de seguridad para saludar a cada una de las personas, entre niños, jóvenes y adultos. Se tomó fotos con quien se lo pidió, firmó camisetas e incluso grabó un video particular que montó de inmediato en su Instagram (@matthardybrand).

Los fans también disfrutaron de la presencia de Roman Reigns, quien es primo de Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, quien luego de brillar en la WWE, ahora es uno de los actores mejor pagados de Hollywood.

Emocionados

Entre los seguidores que aguardaban por una ‘selfie’ para enmarcar, se encontraban unos hermanos de Calarcá, Quindío. El mayor, Diego Alejandro Posada Vásquez, lleva viviendo tres años en Bogotá, y cuando se enteró que dicha ciudad fue incluida en la mini gira del WWE Live, no lo pensó dos veces para sacar un monto de sus ahorros y así adquirir la boleta del show y de paso la de su hermano menor.

“Le confieso que esto es un sueño de niños con mi hermanito. Ver tan cerca a nuestros ídolos, a los que solo podíamos observar por televisión, es indescriptible. Creíamos que la única forma era viajar a Estados Unidos, y pues eso lo veíamos complicado. Pero mire, vinieron, lo estamos gozando al máximo y esperamos que vuelvan pronto”, sostuvo Diego.

Y agregó: “Nosotros queríamos ‘ringside’ (cerca al cuadrilátero), pero esa localidad se vendió muy rápido. Nos tocó el segundo piso, pero no importa, esto es lo máximo, no hay palabras, solo los que amamos este tipo de luchas, entendemos la magnitud de que Colombia fue elegida para uno de sus shows”.

Por su parte, su hermano Mateo contó que “al enterarme de que algunos estaban en el hotel Marriott, corrimos para acá. Logramos un par de fotos, y eso nos hace muy felices. Y eso que hace falta ver las peleas, creo que voy a llorar de la emoción”.

El show

Y lo dicho por el más joven de los Posada Vásquez no fue una exageración. Sobre las 8 de la noche, con el anuncio de la primera pelea en el Movistar Arena, protagonizada por Kevin Owens y Sami Zyan, el escenario reconstruido en el 2018 por poco se cae.



Los espectadores se levantaron de sus sillas para gritar enloquecidamente. En las graderías el público se abrazaba, sonreía y lloraba de la emoción. Con cada entrada de un luchador, casi todos los asistentes cantaban sus ‘intros’, y pronunciaban sus frases populares en inglés. El español poco se escuchó esa noche.



Solamente se hizo presente el idioma local cuando salió al ring Rey Mysterio, nacido en San Diego, California, aunque siempre ha sacado a relucir sus raíces mexicanas. Y se robó por completo el show cuando dijo que “estoy feliz de estar acá con todos ustedes, mis parceros”. Aunque el hombre de la máscara de colores perdió su combate ante Randy Orton, fue uno de los más aplaudidos, especialmente por los niños.



A su vez, los mayores corearon durante toda la jornada (tres horas exactas) una frase muy popular en los escenarios americanos, cuando una pelea supera las expectativas: “This is awesome” (esto es increíble).



En el Movistar Arena se repitió una y otra vez cuando Roman Reigns y Samoa Joe midieron fuerzas en una lucha callejera que incluyó palos, sillas metálicas y dos mesas de madera que terminaron partidas a la mitad por los cuerpos de los protagonistas.



Las mujeres también fascinaron a los fans, y no solo por su belleza. Su talento fue correspondido con voces de aliento constantes y extensos aplausos.



Al final, el máximo campeón de la compañía, Kofi Kingston, defendió su cinturón ante otro histórico de la WWE, Daniel Bryan.



Ese fue el ‘Main Event’ (evento principal), que dio cierre a un espectáculo sin precedentes en Colombia en el Movistar Arena, donde quienes pudieron apreciarlo repitieron una y otra vez, al término del show, que habían logrado cumplir un sueño.





Resultados

* Kevin Owens derrotó a Sami Zayn



* Andrade venció a Matt Hardy



* Ember Moon superó a Charlotte Flair



* The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) venció a Mandy Rose y Sonya Deville



* Roman Reigns derrotó a Samoa Joe



* Randy Orton superó a Rey Mysterio



Título Intercontinental



* Shinsuke Nakamura defendió ante Ali



Título de la WWE



* Kofi Kingston con Big E (New Day) defendió ante Daniel Bryan con Rowan