Llegaron todos: Acolfutpro y FCF están en el Mintrabajo para reunión

Sobre las 10:00 de la mañana llegaron Carlos González Puche y varios representantes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales al Mintrabajo con el deseo de que se concrete la negociación.

“Nosotros estamos en el Ministerio cumpliendo y honrando nuestra palabra. Hay unas peticiones que estamos solicitando que se negocien. Ojalá nos podamos sentar a hacerlo”, manifestó a los medios el presidente de Acolfutpro.

Además, indicó que “si no hay negociación ya hay una querella que está en trámite. El cese de actividades es un mecanismo de presión cuando hay una responsabilidad con quien no discute las peticiones. Esto no es una huelga. Un cese no es ilegal”.

Por otro lado, cuestionó el cambio de programación de la fecha 20 de la Liga Águila II esta semana.

“Adelantar la fecha les generó traumatismos, yo quiero saber ¿Cuánto le costó a Win no transmitir fútbol sábado y domingo? ¿Era serio el cese o no? Si no hubiese sido serio no habrían cambiado los estatutos ayer”, sentenció.

Tan solo cinco minutos después del ingreso al Ministerio de Acolfutpro, llegaron Ramón Jesurún (presidente de la FCF), Ricardo ‘Gato’ Pérez (presidente ejecutivo del América de Cali), Enrique Camacho (presidente de Millonarios), Eduardo Méndez (presidente de Santa Fe) y Óscar Ignacio Martán (presidente del Cortuluá); no dieron declaraciones.

En principio el orden de la sesión inicia con Acolfutpro presentando su versión de los hechos, luego lo hará la Federación y, si hay disposición de las partes, comenzará la reunión con mediación del Mintrabajo y la CETCOIT.