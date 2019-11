Tolimense entró en el ‘Hall de la Fama’ del 'Everesting Challenge'

2 Nov 2019 - 3:01am

En el ‘Hall de la Fama’ del 'Everesting Challenge' fue incluido por estos días el tolimense Walter Mejía Giraldo, luego de completar en su bicicleta no una, sino dos veces el ascenso al monte Everest. Incluso, lo superó, ya que el objetivo eran 17.696 metros, y su registro oficial fue de 17.732.

Cabe resaltar este reto se trata de acumular, en una sola sesión, el desnivel positivo del pico más alto del mundo: 8.848 metros. Para conseguirlo es válido cualquier cuesta, bien sea un puerto de tercera, de categoría especial o la rampa más inclinada del barrio.

El deportista de 40 años (categoría máster) finalizó el extenuante recorrido de 405 kilómetros en 61 horas y 21 minutos, en una ruta conocida como La María-Ambalá, la cual conduce hacia San Juan de La China. El punto de partida era la panadería La Holandesa, y el de llegada el sector denominado La Arabia.

“Escogí esa ruta porque tiene unos 900 metros de altura en positivo. El primer ascenso lo logré en una hora y 40 minutos, pero en el último gasté tres horas y 40 porque la fatiga en ese momento era impresionante”, contó Mejía Giraldo.

Y agregó: “Fue algo muy duro. El clima resultó bastante inclemente. La carretera estuvo llena de barro. En fin, aún me acuerdo y me duele todo. Quise hacer el reto duplicando el recorrido porque me gusta superarme. Además, es bonito impulsar a los demás a hacer deporte rompiendo los límites”.

Walter aseguró que “para llegar a la meta que me propuse fue fundamental el apoyo de mi familia. Ellos estaban abajo y escuchar sus voces de aliento me llenaban de energía. Además, varios amigos y colegas se unieron para acompañarme. Nunca me sentí solo, y eso fue espectacular”.

Cabe recordar que Mejía Giraldo ya había conquistado el 'Everesting Challenge'. Lo hizo en compañía de dos coterráneos entre Mariquita (Tolima) y Letras (Caldas). Fueron dos subidas hasta el Alto, y un tercer ascenso a Fresno.

“No tengo claro qué es lo próximo que haré, pero sí hay algo que me llama la atención. Por ahí me dijeron que nunca nadie ha realizado un doble ascenso al Nevado del Tolima, en una misma etapa: Hacer cumbre desde El Rancho, bajar y luego volver a subir y descender.

Ese sería un lindo reto de superar, pero solamente si conseguimos el apoyo para la indumentaria y todo lo que necesitamos. Vamos a ver qué acontece”, puntualizó el atleta de la ‘Tierra Firme’.