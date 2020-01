“Me afectó bastante no haber sido convocado”, Maicol Medina

21 Ene 2020 - 3:01am

Durante 2019, el mediocampista de primera línea tolimense, Maicol Medina, hizo parte de casi todos los microciclos de trabajo de la Selección Colombia Sub-23, la cual se preparaba para el Torneo Preolímpico que se cumple por estos días en el país.

Sin embargo, cuando el entrenador Arturo Reyes definió la nómina que competiría por el cupo para los Juegos Olímpicos Tokio-2020, decidió dejar por fuera al volante ‘Pijao’, uno de los jugadores más sobresalientes de Patriotas la temporada anterior.

“A uno como futbolista, estas situaciones le afectan mucho. Yo me veía en el Preolímpico, no por exceso de confianza, sino porque venía haciendo las cosas bien”, manifestó el deportista de 22 años.

Y agregó: “Me sentí maravillosamente en los partidos amistosos, creo que hice un buen aporte para el grupo, mi rendimiento fue positivo, pero al final no me llevaron al último microciclo, en el cual se concretó el grupo que buscaría el tiquete para Japón”.

Para Medina fue injusto lo acontecido, pues asegura que “gracias a Dios en Patriotas me ha ido muy bien, me he ratificado en la titular con mi trabajo, y por eso hice parte de casi todo el ciclo de preparación de la Selección Colombia, pero me llevé la sorpresa de quedar afuera. En realidad fue un golpe muy duro para mí”.

El espinaluno contó que “en diciembre la noticia me afectó bastante, estuve muy triste y desmotivado. Sin embargo, me puse a pensar en mi rendimiento, en lo que hice durante todo el 2019, y quedé con la conciencia tranquila.

Los tiempos de Dios son perfectos, y pues si no pude estar en este Preolímpico es porque no era mi momento. La idea entonces es seguir mejorando y luchando por mi sueño: llegar a la Selección Colombia mayores”.

Para el joven atleta formado en el club de Tunja, “es duro no saber porqué no me llamaron, para tal vez realizar un análisis de lo que faltó, y corregir esos aspectos. Pero así es el fútbol, y no queda sino levantar la cabeza y continuar trabajando”.

Del negativo debut de la ‘Tricolor’ en el Preolímpico, al caer 2-1 ante Argentina, dijo que “a diferencia de los partidos amistosos en los que tuve la oportunidad de competir con la Selección, en este estreno el equipo no se encontró. No se pudo generar el fútbol que el profe está enseñado a implementar.

Al ser local, la posesión del balón es la prioridad. Creo que faltó algo de pausa en la mitad del campo, se jugó muy directo y no hubo profundidad. Es una lástima no haber podido empezar con una victoria”.

Maicol sostuvo que no siento rencor, pues “en el fútbol cualquier cosa puede pasar, entonces sería un error estar molesto por no haber sido convocado.

Yo le estoy haciendo mucha fuerza a mis compañeros, incluso hablo con varios de ellos, y espero que levanten y puedan quedarse con el tiquete. Uno no sabe, tal vez tenga una nueva opción de entrar al equipo y competir en Tokio. Acá lo importante es que digamos presente en esa cita deportiva tan importante”.

Finalmente, tras enfrentar al Deportes Tolima en duelo amistoso desarrollado en Ibagué, que terminó empatado sin goles, indicó que “estoy muy contento por estar de nuevo acá en mi tierra. Siempre será un duelo especial para mí enfrentar al equipo de mi región.

Fue un buen partido, en lo personal me he venido preparando de la mejor forma para seguir consolidándome en Patriotas. Dios permita seguir mejorando este semestre, y hacer mi trabajo de la mejor forma”.

Colombia, obligada a ganar

En el estadio Centenario de Armenia, la Selección Colombia Sub-23 se medirá hoy (8:30 de la noche) ante su similar de Ecuador, con el triunfo como único objetivo, después de que ambos equipos perdieron en la primera jornada del Campeonato Preolímpico a Tokio-2020.

Uno de los cambios para este partido sería el ingreso de Jaime Alvarado a la mitad del campo. Además, el técnico Arturo Reyes podría probar esta vez con Ricardo Márquez en punta en lugar de Luis Sandoval, quien pocas oportunidades tuvo ante Argentina, y con Iván Angulo por la banda en lugar de Nicolás Benedetti.