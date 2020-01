Busca reafirmar su título como la mejor

27 Ene 2020 - 3:01am

La destacada deportista ibaguereña y campeona latinoamericana de Downhill, Valentina Roa Sánchez, habló con este medio sobre su trayectoria como pedalista y sus expectativas en el deporte para este 2020. A sus 14 años de edad, envió un mensaje para que en el Tolima haya más apoyo a los nuevos talentos de parte del sector público y de la empresa privada, con el propósito de que la disciplina continúe creciendo en el Departamento.

¿Cómo fueron sus inicios como deportista?

Antes de empezar con las bicis, practiqué varios deportes. Entre ellos natación, voleibol, atletismo, patinaje, pero no duraba mucho. Después, a mis siete años me metí al bicicross y ahí duré hasta los 10. A esa edad me pasé para el Cross Country y ahí estuve dos años y un año combinado con Downhill. Desde los 12 años estoy de lleno en Downhill porque era lo que más me apasionaba.

¿Además del Downhill, qué otros pasatiempos tiene?

Compartir tiempo con mis amigos y mi familia. Yo no estoy en el colegio, estoy en home school (colegio en casa), porque mis entrenadores no están en el Tolima sino en Manizales, entonces me toca estar viajando para entrenar. Acá tampoco hay escenarios deportivos, por lo que no puedo entrenar mucho.

¿De dónde nace el interés por practicar un deporte de riesgo como el Downhill?

Yo inicié en el bicicross, empecé por Mariana Pajón cuando ganó el oro Olímpico, pero a medida del tiempo me fue bien haciendo ruta en bicicross y me iba bien en Cross Country, sobre todo en las bajadas, que era lo que más me gustaba. Cada vez que tenía que subir mi mentalidad era para bajar, y ahí, me metí en una Copa Tolima y me fue muy bien.

¿Cuáles han sido las competencias más destacadas en las que ha participado?

Soy Campeona latinoamericana de Downhill, Subcampeona Panamericana de Downhill, Subcampeona Nacional, dos veces campeona de urbano en Manizales, una vez campeona de urbano de Medellín y dos veces campeona de urbano en Cali. Normalmente en mi deporte no hay deportistas de mi categoría, entonces corro casi siempre con categorías mayores de 17 años.

¿Cómo estuvo el 2019 para su carrera como deportista?

El año anterior fue uno de mis mejores años, porque logré muchas cosas. Entre ellas, ser campeona latinoamericana, subcampeona nacional, campeona del urbano de Bogotá en Ciudad Bolívar, lo cual me abrió muchas puertas. En mi deporte normalmente solo hay una categoría que es damas, donde corremos todas las mujeres y gané en todas esas copas.

¿Cuáles son las expectativas para este año?

Este 2020 inicié con una muy buena noticia que fue entrar al equipo ProBuilds Racing de Estados Unidos. La expectativa es viajar allá desde mayo hasta octubre, a correr una copa que se llama Eastern States Cup, copas nacionales, y entrenar muy fuerte.

Acá en Colombia correría la primer válida de Downhill, la primera válida de Enduro y el World Series, que es una copa del mundo de Enduro y a final de año correría las copas de queden.

A inicios de enero, se llevó el título de campeona de feria de Manizales ¿Cómo fue la experiencia?

Fue el primer triunfo del año, lo repetí pues el año pasado también quedé primera y esperamos seguir así. A la feria de Manizales va mucha gente y el apoyo es muy grande y la pista estaba buenísima, muy técnica, la experiencia fue genial.

¿Tiene algún objetivo primordial para este año?

Salir victoriosa en todas mis participaciones y seguir con el título de ser la mejor de Colombia y en Estados Unidos hacer un muy buen papel para representar al País y al Tolima. Este año es la primera vez que voy a correr Enduro, que es una nueva modalidad del ciclismo y en Manizales habrá un mundial que espero correr en marzo.