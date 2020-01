La última oportunidad de asistir a Tokio-2020

30 Ene 2020 - 3:01am

Vencer o morir. No tendrá de otra el atleta tolimense Jeisson Suárez cuando afronte el próximo 19 de abril la Maratón de Hamburgo (Alemania), certamen que le podría significar el tiquete para los Juegos Olímpicos Tokio-2020, o tener que esperar otros cuatro años para intentar cumplir dicho sueño.

Sobre este objetivo, el principal en el presente año, el ‘Pijao’ contó que “hice parte del Ciclo Olímpico, y los Juegos Panamericanos (Lima) eran la opción más clara para buscar la marca mínima, pero lastimosamente no se dieron las cosas. Me alcancé a recuperar de una lesión, pero la preparación por ese mismo motivo no fue la indicada”.

El dos veces campeón de la Media Maratón de Ibagué refirió que “hoy en día la clasificación se puede obtener de dos formas. La primera es con la Marca A, y eso significa culminar una maratón por debajo de las dos horas, 11 minutos y 30 segundos. La segunda es gracias al ranking mundial.

Actualmente, en ese clasificatorio yo estoy en el puesto 152, y avanzarán a Tokio-2020 los primeros 80. No estoy tan cerca, pero tampoco lejos. Sin embargo, yo prefiero conseguir el tiquete de manera directa con el cronómetro”.

Así las cosas, sostuvo que “el objetivo es lograr llegar a esa meta en la Maratón de Hamburgo, ya que el año pasado estuve en la de Düsseldorf (también en Alemania) y se obtuvo una marca importante”.

Suárez recordó que “el año pasado fue muy bueno para mí, porque gané varias competencias, logré figurar en certámenes internacionales, y me colgué la medalla de oro en Juegos Nacionales.

Todo esto me ayudó a sumar puntos importantes en el ranking, pero no me puedo confiar de ese listado para el cupo, prefiero ganarlo en una carrera”.

Por tal motivo, Jeisson reiteró que “en Hamburgo es sí o sí. No habrá tiempo para más, ya que en un año un atleta solo puede competir en plenitud de condiciones en dos maratones. Debido a que los Olímpicos de Tokio se cumplirán entre julio y agosto, solo tenía dos opciones para ir por el cupo: correr a principios o finales de la temporada. Yo escogí la segunda, porque necesito tres meses de preparación”.

Sobre sus expectativas, no dudó en decir que “tengo todas las ganas, tengo mucha fe y me siento en condiciones de lograr la marca que me lleve a Japón. Mi mejor registro es de dos horas, 14 minutos y 48 segundos, eso significa que estoy a tres minutos y 18 segundos de los Juegos Olímpicos. Así las cosas, necesito bajar un promedio de cinco a 10 segundos por kilómetro. No será fácil, pero creo que podría hacerlo. Me he preparado bastante para eso”.

Finalmente, comentó que “soy consciente que ese 19 de abril todo me debe salir bien. Hay factores tanto internos como externos. Por ejemplo, en lo personal lo ideal será levantarme con las mejores sensaciones. Además, confío en que se presente un gran clima, y que se generen lotes atractivos, pues la idea es ir a la par de competidores élite que también vayan por el objetivo que yo deseo.

La búsqueda de este sueño no empezó en enero de 2020. Desde hace tres años inició este proceso y Dios permita que todo salga bien para asistir a mis primeros Juegos Olímpicos, y allí defender con orgullo los colores de mi país y el departamento”.

La preparación

De cara a esa última oportunidad en Alemania de ganarse el derecho de estar en Japón, Jeisson Suárez manifestó que “mis primeras semanas de entrenamiento este año las adelanté en el Líbano, acompañado de mi familia, y también estuve en Ibagué, porque quería conocer los nuevos dirigentes deportivos (de Indeportes y el Imdri). La verdad es que quedé contento con las dos mujeres asignadas a estos cargos tan importantes. Veo que se puede generar un cambio”.

Tras este comentario, EL NUEVO DÍA le consultó si tenía pensado volver a competir por el Tolima, y respondió que “siempre he querido regresar para representar los colores de mi bandera. Pero debo ser claro en que el Valle ha sido incondicional conmigo. Además, tras ganar el oro en los pasados Juegos Nacionales, su deseo es que siga con ellos. Vamos a ver, tal vez en algún momento, con garantías de apoyo, podría volver a mi región”.

Continuando su relato sobre la preparación, contó que “ahora estoy concentrado en La Ceja, Antioquia, y pues aquí vivo con mi esposa. Estaré un tiempo acá, y luego creo que viajaré a España para la parte final del entrenamiento. Las últimas cuatro semanas podría estar en Madrid. De allí partiría para Alemania en busca de mi sueño”.