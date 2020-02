De estrellada a estrella en los Nacionales de Ruta

1 Feb 2020 - 3:01am

Una semana atrás, la pedalista ibaguereña Jeimy Lorena Beltrán García tenía en duda su participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta Boyacá-2020. Y no era para menos, toda vez que apenas se estaba tratando de recuperar de un accidente de tránsito.

Sin embargo, a pocos días del certamen, y a pesar de estar desempleada y sin patrocinios, tomó la decisión de inscribirse en la competencia, con el objetivo de defender con orgullo los colores Vinotinto y Oro.

Y lo hizo de manera espectacular, pues ayer en Tunja se colgó la medalla de bronce, luego de terminar tercera en la prueba de fondo de la categoría élite, donde el metal dorado se lo colgó la huilense María Catalina Gómez, mientras que la plata fue para la antioqueña Lina Marcela Hernández.

“Estoy muy contenta, ya que esta medalla me sabe a oro, sobre todo por el accidente que sufrí, el cual me generó seis días de incapacidad. Estuve quieta todo ese tiempo, y aún así logré montarme en el podio. Dios es muy grande, y esto me convence que me tiene para grandes cosas”, sostuvo Beltrán a EL NUEVO DÍA.

Del estrello contó que “veníamos montando de un chequeo de la Liga, y me impactó un carro ya llegando a la casa. Eso me provocó algunas contusiones, por las que me dictaminaron una semana de reposo. Afortunadamente lo mío no fue grave, pero la bicicleta sí terminó bastante afectada.

Yo tenía descartado viajar a Boyacá, teniendo en cuenta también que yo soy monitora de ciclismo, pero como hasta ahora se están acomodando las nuevas administraciones, entonces todavía no hay contratación y tampoco apoyo para competencias”.

Sin embargo, contó que “con mi entrenador (Fredy González) y el presidente de la Liga (Nazario Arango) se tomó la decisión de participar, y mire, gracias a Dios conseguí ser la primera mujer, que en representación del Tolima, gana una medalla en este certamen”.

En efecto, en la historia de los Nacionales de Ruta, solamente una ‘Pijao’ había logrado la hazaña de subirse al podio, pero defendiendo los colores de Cundinamarca. Se trata de Luz Adriana Tovar, quien obtuvo metales en 2010, 2012, 2013, 2016 y 2017.

“Afortunadamente el señor que me atropelló ha respondido, ha estado pendiente, y gracias a eso pude arreglar mi única bicicleta para competir. Creo que estas cosas me fortalecieron para darlo todo en este circuito”, refirió Lorena.

Sobre la carrera narró que “desde el kilómetro 10 se generó una fuga y allí me metí. Yo iba sola, pero las chicas me animaban a no rendirme. Fue una competencia muy dura, con rivales muy fuertes, y eso me hace sentir más orgullosa de este bronce.

Al final de la temporada pasada también conseguí un Top-15 en la Vuelta a Colombia, y eso me tenía contenta. Ahora con esto llegaré con mucho impulso a la Vuelta al Tolima, y luego creo que iría a correr a Europa, donde me hicieron una invitación. Confío en que el 2020 sea espectacular”.

La jornada de hoy

La acción en los Campeonatos Nacionales de Ruta continuará hoy con la prueba de fondo Sub-23 masculina en el mismo recorrido que hicieron ayer las mujeres, pero no serán cinco sino siete vueltas para un total de 144 kilómetros, iniciando a las 8:30 de la mañana.

Ya mañana será el momento de las grandes figuras internacionales del ciclismo colombiano, con la prueba de fondo masculina élite, que también será en este mismo circuito en Tunja, pero con 217 kilómetros de recorrido.