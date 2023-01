“Me enorgullece ser un gregario”: gran fichaje de tolimense en el ciclismo

El tolimense Robigzon Oyola está listo para afrontar la temporada 2023 con el ‘PSG’ del ciclismo colombiano.

Mucho se habla de la contratación multimillonaria de Juan Fernando Quintero por parte del Junior de Barranquilla, en el balompié nacional. Pero algo similar vive el ciclismo colombiano, luego de concretarse el fichaje de Miguel Ángel López con el Team Medellín, escuadra que buscará ganarlo todo en el País durante esta temporada, contando también entre sus filas con un tolimense.

Se trata de Robigzon Oyola, quien desde hace seis años hace parte de este elenco, el cual vio nacer junto con su compañero y amigo, el colombo-español Óscar Sevilla, quien ya no es el único referente del equipo.

Cabe resaltar que además del múltiple campeón nacido en territorio ibérico, y de ‘Supermán’, quien hasta hace poco hacía parte del Astana (World Tour), el campeón del mundo, Fabio Duarte, es el tercer jefe de filas de uno de los conjuntos más exitosos de la Nación.

“Estoy muy contento de iniciar mi séptima temporada con esta familia, que es el Team Medellín, la cual paso a paso sigue creciendo y fortaleciendo su talento humano. Me hace muy feliz ser parte de un grupo tan bien organizado”, refirió el pedalista de la ‘Tierra Firme’.

Respecto a su rendimiento y el de su escuadra en 2022, refirió que “fue un año muy productivo. Aquí lo gratificante es que cuando se consigue un título, se asume que fue de todos. El balance habla por sí solo, ya que nos quedamos con la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y la Vuelta a Antioquia, entre otros certámenes importantes”.

Oyola, de 34 años, no logró levantar ningún trofeo siendo puntero en alguna prueba, pero eso no lo acompleja, pues asegura que “yo comprendí que en el ciclismo algunos son líderes, y otros somos apoyo. A mí le verdad me enorgullece ser gregario.

Nunca me he sentido menos que nadie. Todo lo contrario, me complace ser pieza fundamental en las victorias que alcanzan mis compañeros. Yo me siento un gregario de lujo, y qué mejor que serlo en un equipo como el Team Medellín”.

El crédito de Villahermosa reconoció que “de joven sí soñaba con estar al frente de un equipo, ganar un Clásico o una Vuelta a Colombia, pero las cosas siguieron este curso.

Yo me siento feliz, y pues cuando uno va sumando años, debe ajustarse a lo que la carrera nos brinda, y responder a la confianza de la escuadra que nos abrió las puertas. Tal vez no soy el mejor ciclista del País, pero sí hago parte del mejor equipo de Colombia, y creo que eso habla bien de mis condiciones”.

Al consultarle a Oyola si se siente hacer parte del ‘PSG’ del ciclismo colombiano, dijo que “pues al ver la nómina, podría ser algo así. Se ha conformado un grupo muy bonito, con grandes nombres, y pues queremos aprovecharlo al máximo”.

Respecto al ambiente dentro de la plantilla, donde existen tantos ‘capos’, contó que “hasta el día de hoy, nunca he visto egoísmos o discusiones. Siempre hemos trabajado unidos, buscando todos el mismo objetivo y estoy seguro que así seguirá todo”.

Finalmente, sobre la llegada de ‘Supermán’ López, indicó que “fue un fichaje impactante y muy importante tanto para el marketing del equipo, así como para lo deportivo. Estamos felices con su llegada, yo ahora comparto habitación con él y es una persona muy abierta, entregada y seguramente nos brindará cosas importantes”.

