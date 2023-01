Ibaguereño juega con el ‘corazón’ por sus sueños: vive con la familia de uno de sus ‘profes’

El ibaguereño Danny Mateo Acosta Caicedo se mudó a Tuluá para cumplir su objetivo de convertirse en futbolista profesional.

Con apenas 14 años, el tolimense Danny Mateo Acosta Caicedo se fue de su casa para instalarse en otra ciudad, ya que le abrieron las puertas para ir tras su más grande sueño: Convertirse en futbolista profesional.

Dicha oportunidad se la brindó el Cortuluá, conjunto de la segunda división del balompié nacional, caracterizado por ser una cantera de talentos. Es allí donde este ibaguereño está entrenando y compitiendo desde hace tres meses, integrando las filas de la categoría Sub-15.

Antes de ir a probar fortuna al ‘Corazón del Valle’, el deportista ‘Pijao’ dio sus primeros pasos en el fútbol con el club Real Sociedad, el cual ya no existe. Posteriormente hizo parte de Comfenalco durante cuatro años, y más tardé pasó a Real Campestre.

“Fue en ese momento cuando conocí al profesor Freddy Martínez, quien me llevó al club Tolimenses. Mi mejor etapa la viví allí. Su forma de jugar al fútbol me encantó, y también que tienen un gran interés por mostrar a los futbolistas de la Región”, contó Acosta Caicedo.

Y agregó que “gracias a Dios se dieron las cosas para poder viajar a Tuluá. Lo mejor de todo es que llegué a un gran hogar, donde otro joven, así como yo, hace parte también de la cantera del Cortuluá. Es la casa de uno de los profesores”.

El mediocampista de la ‘Tierra Firme’ superó sin problemas los primeros filtros, y un mes después ya estaba compitiendo en el Torneo de las Américas, en Cali, donde dice “nos fue muy bien, aunque nos eliminaron por penales en cuartos de final. Pero dimos una buena impresión”.

Danny indicó que “en lo personal me fue muy bien en ese campeonato. Gracias a eso, dieron el aval definitivo para quedarme en el Cortuluá. Estoy muy contento y trabajo muy fuerte para poder ir escalando paso a paso”.

Respecto a la lejanía de su hogar, sostuvo que “es duro, pero estos son los sacrificios que hace un deportista para poder hacer realidad sus sueños. A mí me iban a recibir en la casa del profe durante una semana, pero como me he portado tan bien, me dejaron quedar. Eso es un motivo más para darlo todo en cada entreno”.

Además, manifestó que “me da tranquilidad también contar con todo el apoyo de mi familia. Desde siempre me han respaldado, y con esa energía podré salir adelante en lo que me proponga”.

