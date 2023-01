No se bajará de la ‘Bici’: Nairo Quintana descartó su retiro del ciclismo

Nairo Quintana anunció que está a la espera de conseguir un equipo para continuar compitiendo en las tres carreras más importantes del mundo; el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, aunque admitió que hay un “ambiente enrarecido” y una “muralla” para continuar.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que, debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, dijo el escalador colombiano al leer un comunicado.

Lo anunciado por Quintana despeja las dudas sobre su inminente retirada al no tener equipo para competir este año, pero confió en que podrá superar esta molesta situación derivada del uso del tramadol, por lo que fue descalificado del Tour de Francia de 2022.

“La lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida. Voy a seguir batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan”, añadió el corredor latinoamericano y colombiano con más títulos en la historia del ciclismo.

Al mismo tiempo reiteró su honestidad dentro y fuera de las carreras y enfatizó en que en más de 10 años como profesional ha sido sometido a más 260 controles por autoridades médicas.

Quintana, quien contó que recibió propuestas de escuadras colombianas, pero les dijo que no porque su objetivo es seguir representando al País, remarcó que “si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala”.

MÁS NOTICIAS

Los Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales ‘Eje Cafetero’ 2023 ya tienen Director

Tolimense vuelve a Argentina por una revancha: en Colombia entrenó con varias escuadras