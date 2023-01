¿Habrá ingreso de hinchada visitante? Tolima enfrenta hoy a América: aquí algunas novedades

Deportes Tolima se la jugará toda esta tarde cuando reciba a las 6:10 al América de Cali, en compromiso agendado por la primera fecha de la Liga, en el estadio Manuel Murillo Toro, en el que se espera acompañamiento masivo de la hinchada local.

De momento no hay información precisa sobre el ingreso de tribuna visitante, pues aunque el Club no puso a la venta tiquetes para la hinchada americana, la Alcaldía de Ibagué indicó que "ha impartido algunas medidas estratégicas para vivir la fiesta del fútbol en paz y existe el compromiso de dar todas las garantías de seguridad para que las hinchadas de los dos equipos gocen del espectáculo del futbol".

Dentro de las novedades de este llamado están Juan Arboleda, quien retornó al club, Nicolás Giraldo, José Cuenú, Carlos Esparragoza, Juan Valencia, Estefano Arango, Facundo Boné, Yeison Guzmán, Brayan Gil y Diego Herazo, 10 de los 12 refuerzos del conjunto musical.

El listado continúa con los ya conocidos: William Cuesta, Julián Quiñones, Cristian Trujillo, Alvaro Meléndez, Jeison Lucumí y Andrés Rentería, este último estaba sancionado por expulsión en la última fecha del semestre B de 2022, pero entró al listado debido al llamado a Selección Colomba de Junior Hernández.

Puede leer: Rueda una nueva ilusión para el Deportes Tolima: vea cuándo será el próximo partido

¿Sin visita?

Otra de las novedades y aunque desde la administración municipal se ha dispuesto de garantías de seguridad para el partido, es la no venta de boletería para la hinchada americana, pues el club emitió el precio de las entradas para quienes no adquirieron la tiquetera, y no aparece habilitada la tribuna visitante.

Es de recordar que el 20 de enero la barra Revolución Vinotinto Sur emitió un comunicado en el que mostraba sorpresa porque la Secretaría de Gobierno abrió fronteras para la hinchada rival, pese a la enemistad que hay entre ambos.

Uno de los apartes dice: "No nos responsabilizamos por hechos de intolerancia que se puedan presentar a lo largo y ancho de la ciudad debido a la incompetencia e improvisación administrativa, por ende, esa responsabilidad debe caer sobre los hombros y conciencia de los que asumieron incoherentemente esta decisión: Alcaldía de Ibagué ¡Nosotros no vamos a K- llar!".

En el comunicado también ofrecen su inconformismo al Club Deportes Tolima, que al final declinó la invitación a los caleños.

Pero en la página oficial de la Alcaldía de Ibagué el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, asegura que “Se articularán más de 500 policías, y más de 150 miembros del Ejército. De igual manera, se contará con el apoyo de la Fuerza Aérea. Todos se ubicarán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad por tierra y cielo".

Se espera además, las medidas de seguridad que se desplegarán para atender el partido, las cuales serán anunciadas este jueves por el Alcalde al finalizar el Consejo de Seguridad que se articulará con más de 27 instituciones.

Entre tanto, la barra Barón Rojo, en un comunicado, agradece al Alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, "por brindar garantías que den la apertura de fronteras para que la hinchada americana pueda asistir al partido".

Y agrega; "Cmo Comité de Derechos Humanos de la barra Barón Rojo, estamos en la entera disposición de aportar todos nuestros esfuerzos para que el evento deportivo se realice en un ambiente de sana convivencia, paz y armonía entre las hinchadas.

El Club Deportes Tolima informó que 3676 personas se abonaron para este semestre. También, el conjunto Pijao saldrá con la nueva camiseta confeccionada por la marca de ropa deportiva ibaguereña Sheffy, una prenda que hace honor a la camiseta con la que hace 20 años 'La Tribu' obtuvo su primer título, además de notas musicales y una clave de sol con el hastag #ElEquipodelaMusical



Precios de boletería:

Occidental Numerada: $ 90.000.

Occidental General: $ 70.000.

Oriental: $ 50.000.

Norte: $ 30.000.

Sur: $ 30.000.

Pijaos Kids: $ 15.000.

MÁS NOTICIAS

No se bajará de la ‘Bici’: Nairo Quintana descartó su retiro del ciclismo

Los Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales ‘Eje Cafetero’ 2023 ya tienen Director