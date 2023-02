Querida tolimense tendrá su propia serie biográfica en Caracol Televisión, ¡se estrena este mes!

La boxeadora tolimense habló de su exitoso 2022 y las nuevas proyecciones para este año.



Tras recibir su tercer y último reconocimiento por la destacada actuación deportiva del año anterior, la pugilista tolimense Ingrit Valencia dialogó con EL NUEVO DÍA sobre lo que dejó para ella ese 2022, y las proyecciones de 2023.

Recientemente, la boxeadora estuvo en Neiva, donde fue distinguida por Acord Colombia, gremio que reúne a los periodistas deportivos. Antes de eso, había sido tercera de la categoría élite en los galardones ofrecidos por El Espectador, y posteriormente fue segunda en los Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano.

Todo esto no fue gratis. Es el resultado de haberse coronado campeona en el Panamericano de la especialidad, así como en dos certámenes de Ciclo Olímpico: Juegos Suramericanos y Bolivarianos. Además, se colgó la medalla de plata en el Mundial de Turquía, la primera de ese tipo en su carrera.

“El 2022 fue un año cargado de muchos éxitos y bendiciones, tanto en lo personal como lo deportivo. Esto por el trabajo en conjunto realizado con el entrenador Raúl Ortiz, quien es el encargado de planificar y poner en acción los planes de trabajo, con el objetivo de alcanzar las metas”, indicó la atleta ‘Pijao’.

Y agregó que “estoy muy agradecida con Dios por todos estos resultados, y también con los entes deportivos como lo son el Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte, Indeportes Tolima y el Imdri. Todos me han respaldado desde la hora cero hasta el momento”.

Pero no todo fue dicha el año pasado, pues Valencia aseguró que “fue muy difícil la adaptación al cambio de peso, ya que para ese nuevo ciclo opté por competir en los 50 kilogramos. Debí cuidarme mucho más, comer poco y entrenar incluso más fuerte de lo normal.

Enfrentar el Mundial en una categoría diferente fue complejo. Tenía claro que no sería fácil, pero eso mismo me llevó a entregarlo todo para superar el reto. Al final, el resultado me dejó muy contenta, ya que me medí con las mejores del Planeta y conseguí montarme al podio”.

Para este 2023, contó que “los eventos internacionales más destacados son los de Ciclo Olímpico: Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los Panamericanos. También el Mundial que se desarrollará en la India. Para esto nos estamos preparando desde ya. Y en el campo local, los Juegos Nacionales son el gran objetivo, siendo primero los clasificatorios.

La idea es tener una concentración enfocada en la defensa de la corona en el Eje Cafetero. Yo siempre asisto con la mentalidad puesta en la final y la medalla de oro. Dios permita que en esta edición también la pueda traer al Departamento”.

Con 34 años, Ingrit aseguró que “si bien es cierto que el deporte de alto rendimiento empieza a cobrar factura en cierto tiempo, y reconozco que no soy la misma de hace 10 años, yo siento que tengo mucha cabalidad para seguir.

No existen palabras para referirme a un posible retiro. Siento que cuento con la fuerza y energía suficientes para seguir dando lo mejor. Pelearé hasta que Dios lo permita y cuando mi cuerpo diga que no más. Por lo tanto, aún queda Ingrit Valencia para rato”.





Su vida, a la TV

A partir del 8 de febrero, Caracol Televisión emitirá la serie llamada Los Medallistas, en la cual se contarán las historias de vida de tres deportistas colombianos ganadores de medalla en los Juegos Olímpicos: Ingrit Valencia, Yuri Alvear (judo) y Óscar Muñoz (taekwondo).

Sobre este proyecto, la tolimense manifestó que “inició desde hace varios años, luego de subirme al podio en Río de Janeiro. Me siento afortunada de haber sido elegida entre los postulados. Será muy especial que el País conozca de qué está hecha Ingrit Valencia, de dónde vengo. Espero que sea un éxito, y especialmente que a la gente le guste”.

El futuro

Valencia, quien optó por dedicarse exclusivamente al boxeo amateur olímpico, aseguró que “no me arrepiento de hacerlo, porque esta modalidad es muy exigente, pues nosotras nos preparamos para encarar cuatro o cinco combates antes de obtener un título, mientras que en el profesionalismo uno se alista para enfrentar una sola contrincante”.

Además, destacó que “tal vez a mí me podría ir bien como profesional, pero la verdad es que nunca encontré un empresario que ameritara dejar el campo amateur. Incluso, mis proyectos están más allá de eso, pues quiero seguir en el deporte, pero a través de la parte administrativa.

Para eso me gradué como licenciada en educación física, y ahora deseo realizar una maestría, todo con miras a seguir aportando al deporte de Colombia. Dios permita que todo esto se pueda dar con el paso del tiempo”.

