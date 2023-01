Ibagué y el anhelo de transformarla en ciudad de destino: puntos que lograrían impulsar el desarrollo económico

Contenido Exclusivo

La posición geográfica de Ibagué y el Tolima hacen que esta región tenga altas posibilidades de explotación económica, sin embargo, se debe trabajar para potencializar diferentes aspectos que impulsen la competitividad del territorio.

Durante varios años atrás se ha venido hablando de Ibagué y su privilegiada ubicación territorial dentro del país, así como de la vasta riqueza natural que hace parte de la región tolimense.

Esta, y otras tantas razones, hacen de la ciudad un lugar que ostenta un gran potencial en cuanto al atractivo turístico que pudiera representar para los posibles visitantes tanto del orden nacional como internacional.

No obstante, se hace bastante evidente el hecho de que con tantas bondades, aún no hemos podido encontrar esa vocación comercial que nos defina como destino apetecible, ese algo que permita hacer quedar a los miles de visitantes que diariamente pasan por nuestra ciudad, lamentablemente para nosotros, en busca de otros territorios.

Archivo / EL NUEVO DÍA La naturaleza ibaguereña representa un gran atractivo para los turistas extranjeros.

Una gran apuesta por Ibagué

El turismo representa, sin lugar a dudas, un gran dinamizador de las economías locales de los territorios, pues de la mano con este, se potencian otras tantas actividades comerciales que se desprenden directa e indirectamente de él.

Ángela De La Pava, directora del Ibagué Bureau Mice and Visitors, señaló que el turismo va más allá de lo que se entiende comúnmente, pues nos hemos acostumbrado a relacionar este con temporadas vacacionales, moviendo a las personas en busca esparcimiento, descanso y/o recreación.

Suministrada / EL NUEVO DÍA Ángela De La Pava, directora del Ibagué Bureau Mice and Visitors.

Turismo MICE

Existe otra clase de turismo que se debe tener muy en cuenta, el de negocios. De acuerdo con lo explicado por De La Pava, este tipo de turismo se reconoce a nivel mundial como MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), cuyo significado, en una explicación sencilla, sería: “turismo que se mueve gracias a convenciones, congresos, ferias, exhibiciones y los viajes de incentivo.”

En este punto, es donde inicia el trabajo de los bureaus, porque cuando una organización o asociación planea algún tipo de reunión por fuera de su sitio convencional y busca un destino atractivo para llevar esto a cabo, se decide de acuerdo a las postulaciones que le sean ofrecidas con anterioridad, en la que se pueda dar a conocer qué beneficios le traería su elección.

Y son muchas las asociaciones a nivel mundial que se encuentran en una búsqueda constante de los destinos en donde puedan realizar estas reuniones.

Ibagué Bureau Mice and Visitors

El Bureau de Ibagué nació como una estrategia para proyectar y promocionar a Ibagué y el Tolima como un destino turístico, pero enfocado en la industria de eventos y reuniones, para lograr aportar así al fortalecimiento económico de la región.

Los bureaus son las organizaciones llamadas oficialmente a la promoción de los destinos para el tema MICE, y se especializan en conocer estas exigencias para el desarrollo de los eventos en mención. Cuando asociaciones internacionales eligen Colombia, entran en disputa los 11 bureaus que hay en el país.

“Las ciudades que reciben este tipo de eventos, lo hacen porque se han postulado y ganado, se debe cautivar a esas asociaciones. Las posibilidades son muy amplias, debido a la cantidad de asociaciones que hay en el mundo, sin embargo, suelen ser muy exigentes a la hora de definir estos destinos”, indicó la directora del Ibagué Bureau.

Aspectos positivos para la ciudad

Para que la ciudad se vuelva un destino de eventos son importantes los recintos, “tenemos centro de convenciones, el cual alberga en su principal salón hasta 1.100 personas. El 85 % de los eventos a nivel mundial ICCA (International Congress and Convention Association), son entre 80 y 300 personas, sí cumplimos con el requisito”, mencionó De La Pava.

Destacó que la ciudad posee grandes atributos de valor con los que puede salir a competir con cualquier ciudad, señaló que en cuanto a la logística, en Ibagué se puede llegar a tener eventos de gran renombre como los que han tenido Cartagena y Medellín.

“Aparte de eso tenemos muchos otros recintos, tenemos ‘venues’, que son lugares donde se hacen eventos pero que no fueron construidos para tal fin, por ejemplo el Conservatorio y el Panóptico, ‘venues’ no tradicionales, que no los tiene todo el mundo”, explicó De La Pava.

Archivo / EL NUEVO DÍA El centro de convenciones Alfonso López Pumarejo es uno de los escenarios más importantes para Ibagué y el Tolima.

Un proyecto que hace más apetecible a Ibagué

A finales de octubre del 2022, la Administración Municipal y la Cámara de Comercio firmaron el acuerdo de voluntades con el que se deja en firme la construcción del Centro Multipropósito, de eventos y convenciones, que estará ubicado en La Samaria, en cercanías a lugares de interés general como el aeropuerto Perales y el Parque Deportivo.

Este proyecto tendrá una capacidad para 2.000 personas sentadas y contará con una inversión de $10.000 millones, recursos provenientes de la Cámara de Comercio de Ibagué, destinados a los estudios de factibilidad.

El Centro Multipropósito permitirá que nuestra ciudad avance hacia el futuro, impulsando el desarrollo en torno a la visión empresarial y cultural que tanto se ha necesitado, de la mano con los gremios económicos.

Con la construcción de este espacio, se estaría haciendo más apetecible a la ciudad a la hora de captar esos eventos que atraigan a miles de visitantes y dinamicen las actividades comerciales de Ibagué.

‘Debemos consolidar nuestras fortalezas’

Efraín Valencia, presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, destacó las ventajas competitivas de la región, basadas en factores claves como sus condiciones climáticas, su ubicación geográfica en el centro del país y las condiciones topográficas del territorio, con diferentes climas que se convierten en un elemento clave para la productividad agrícola.

“Es muy importante que sumado a estos factores que poseemos en la región, que nos generan un gran potencial, los complementemos con otro tipo de factores generados, pues deberíamos contar en la ciudad con unas condiciones óptimas de infraestructura, un correcto suministro de los servicios públicos y las garantías para que Ibagué se haga más atractiva a los inversionistas”, indicó Valencia.

El dirigente gremial manifestó que una estrategia para atraer al empresariado a la ciudad, podría ser una serie de incentivos tributarios pero adicionando la facilidad en cuanto a trámites para la generación de empresa localmente.

“Nosotros tenemos una base para una región competitiva, pero hay que fortalecer esta base. Tenemos un campo de acción muy amplio y debemos consolidar nuestras fortalezas”, señaló Valencia.

Hélmer Parra / EL NUEVO DÍA Efraín Valencia, presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima.

Una ciudad competitiva

La directora del Bureau Ibagué, ratificó a la ciudad como un buen producto, que puede interesar a personas de otros territorios, pero fue crítica a la hora de detallar que localmente no se ha logrado entender cómo se vende el destino y que para esto, se debe cumplir con una serie de requisitos y se debe tener la capacidad de suplir todas las necesidades y preguntas de los visitantes.

De La Pava enfatizó en que para hacer más competitiva la ciudad se requiere de personas que presten servicios por lo menos con un conocimiento básico en otras lenguas, para que sepan responder una pregunta a un turista en los hospitales, en los restaurantes, hoteles y a otros tantos lugares a los que pudiera llegar, por interés o por necesidad.

Archivo / EL NUEVO DÍA El Panóptico ha servido como escenario ‘venue’ para acoger diferentes eventos públicos.

Las ventajas del bilingüismo

Germán Tello, director académico del instituto Colombo Americano Ibagué, detalló que hay muchos temas de los cuales adolece nuestra ciudad, pero los que en su punto de vista, se hacen más notorios, son la calidad del servicio en establecimientos y la falta de bilingüismo.

En cuanto a la atención y servicio, Tello explicó que algunas personas de establecimientos abiertos al público, no suelen hacer bienvenidas a las demás personas, ya sea a propios o extraños, y otro error en el que se incurre, es no tener claridad sobre la importancia del segundo idioma, en este caso el inglés, el segundo más hablado en el mundo.

“Hay que erradicar el pensamiento de que debemos dominar el inglés como un requisito para la obtención de otros requisitos, sino para aprender”, indicó el director académico.

Tello sostuvo que el aprender un segundo idioma, no necesariamente debe asociarse con la migración de las personas hacia otros países, ya que al manejar un grado alto de bilingüismo, se podría ofrecer un mucho mejor servicio a los extranjeros que nos visiten, generando un mayor fortalecimiento para el desarrollo económico de la ciudad.

Se entiende entonces que la ciudad debe prepararse para un perfil más amplio de turistas, y para ello, se debe tener claridad sobre las necesidades y requerimientos de dichos turistas.

El dilema de la conectividad aérea

Según lo manifestó Ángela De La Pava, dentro del portafolio que presenta la dirección de los bureaus, resulta indispensable el tema de conectividad aérea, por ejemplo para el caso de la ciudad, si se muestra que solo se cuenta con dos rutas, lo más probable es que se descalifique de entrada.

Hay una especie de check-list que deben cumplir los destinos y de estos es la conectividad aérea. “No es necesario que el aeropuerto sea internacional, no obstante, es fundamental que se tenga una muy buena conectividad de rutas nacionales”, señaló De La Pava.

Sin embargo, esta es una de las cosas en las que hace falta mejorar para que Ibagué se forje como ciudad destino, ya que para el sentir de muchos, la conectividad aérea no es la idónea para los requerimientos de la ciudad.

El trasfondo del aeropuerto Perales

La conectividad aérea de la ciudad debe mejorar, pero se debe ser justos con la realidad, y es que al aeropuerto Perales, durante la presidencia de Juan Manuel Santos en 2018, se le realizó una inversión en obras de modernización cercana a los $97 mil millones, algo que pretendió potenciar más a Ibagué y la región en cuanto a sus conexiones.

EL NUEVO DÍA consultó a un experto en aeronáutica, quien pidió reserva de su nombre, para conocer más a fondo las diferentes situaciones que se tejen en torno a la terminal aérea de la Capital Musical.

El experto detalló que el predio en el que hoy se encuentra construido el aeropuerto, fue donado por un hacendado español hace más de 50 años, un tiempo en el que no se dimensionaba el tipo aviación que iba a existir con posterioridad, razón por la que no se hicieron estudios de suelos, climas, microclimas, entre otros.

En cercanías al Perales se genera la particularidad de choque entre el aire caliente que viene desde Gualanday y los vientos fríos provenientes de la Cordillera, estos se encuentran en terrenos aledaños a Doima, lo que crea esos bancos de niebla que interfieren de manera directa con el aeropuerto, algo verificable en la información publicada por la Aerocivil.

El experto detalló que hace algún tiempo la Aeronáutica Civil realizó una convocatoria a las diferentes aerolíneas para licitar por rutas con destino a Ibagué, sin embargo, no son muchas las empresas interesadas en licitar en la ciudad, y esto se debe netamente a la rentabilidad comercial.

“El problema no es aeronautico en un 100 %, hay que cambiar el modo de la ciudad y tratar de traer otra empresa de aviación. Sería una buena estrategia la creación de subsidios de vuelo para los habitantes de Ibagué, para que los ciudadanos se culturicen en viajar en avión, que no piensen tanto a la hora de adquirir un tiquete aéreo”, opinó el experto consultado.

Hélmer Parra / EL NUEVO DÍA El aeropuerto Perales fue remodelado en 2018 con una inversión cercana a los $97 mil millones.

DATO: Ibagué es una ciudad con grandes ventajas para el turismo MICE debido a sus bajos costos en los diferentes servicios a la hora de realizar un evento y la cercanía con la capital del país.

DATO: El turismo de naturaleza y aventura en la región ha crecido de manera exponencial con la entrada en acción del senderismo, alpinismo, canyoning, escalada, rafting y trekking.

De acuerdo con ICCA, asociación que recoge a todos los participantes del mundo MICE, el turista que va a un destino MICE deja entre 5 y 7 veces más en recursos diarios que lo que registra un turista recreativo.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

