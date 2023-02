El perro caliente que tiene enloquecidos a los hinchas del DT, ¡lo venden cerca al Murillo Toro!

Esta deliciosa preparación llega de las manos de emprendedores que montaron su carrito en el estadio, y enamoraron a los hinchas.

Si hay algo que identifica a los ibaguereños, es su pasión por salir adelante y reponerse frente a las adversidades. De ese modo, han surgido cientos de emprendimientos que hoy en día brindan el sustento a familias, las cuales, sin suerte para encontrar trabajo, se convirtieron en sus propios jefes.

Son estas historias de superación y éxito las que valen la pena contar, como la protagonizada por Edith Rodríguez Amaya en el portal Voy Por Colombia, quienes llegaron hasta su negocio de perros calientes para dar a conocer su producto, llamados por el rumor de que estos son “uno de los mejores de la ciudad”.

El perro que enloquece a hinchas

‘Hot Dogs Alelé, Alelé’, nacieron en pandemia cuando Edith y su hermano Alejandro se quedaron sin empleo y comenzaron a afrontar un duro momento económico. Movidos por la necesidad, pero también el sueño de tener su propio negocio, montaron su carrito de perros y se lanzaron al ruedo.

La idea del negocio es ‘ármalo tu mismo’, idea que se ha multiplicado por todo Ibagué. No obstante, estos perros en particular, ofrecen toppings como pollo con champiñones o solo, carne o huevos de codorniz, acompañados de lo más básico como queso, tomate, papitas, cebollas, etc.

El carrito lo ubicaron en la carrera 37 con carrera Cuarta estadio, frente a la tribuna sur donde se ubica un parque biosaludable, por lo que se convirtió en la comida favorita de los hinchas del Deportes Tolima cuando asisten o salen de los partidos.

A Edith se le arman filas que esperan ansiosos por sus perros, que tienen una salchicha tan grande que se sale del pan; con su amor por la cocina, decidió ampliar sus conocimientos en el SENA, y ha estudiado varios cursos que le han permitido mejorar cada día.

