¡Que manejar no sea un privilegio! Cuatro recomendaciones para ahorrar gasolina con tanta inflación

El precio de la gasolina es uno de los factores más caros a la hora de conducir un vehículo y, desafortunadamente, las proyecciones sugieren que seguirá aumentando en el futuro. Es por esto que este artículo presenta algunos de los consejos más fáciles y efectivos para ahorrar combustible: siga leyendo para obtener más información.



¿Sabía que en ciudades de tierra caliente se recomienda tanquear el carro en horas de la mañana para que al subir la temperatura no se evapore?

Hay muchas cosas que, aun siendo conductores experimentados, no sabemos sobre los automóviles y que, de conocerlas, podrían ayudarnos a ahorrar gasolina.

Y en estos momentos, ahorrar gasolina no es una meta pequeña para 2023: la inflación se mantendrá alta durante el primer trimestre del año, así que no le viene de más ahorrarse en este ítem en cuanto a su automóvil.

Es por eso que los expertos de Baterías Mac traen las siguientes recomendaciones para que los conductores colombianos puedan amortiguar el impacto económico y ambiental haciendo el uso adecuado de los recursos de su vehículo.

Las recomendaciones

1. Usar los cambios de forma correcta. Cuando se usan los cambios de forma incorrecta esto genera un esfuerzo innecesario quemando más gasolina, sobre todo, en subidas empinadas y se genera mayor combustión creando dióxido de carbono que llega a la atmósfera contribuyendo al efecto invernadero.

2. Cumplir las normas viales. El estar en carretera y acelerar para pasar vehículos necesariamente viene acompañado de revolucionar y frenar de forma intempestiva lo que quema gasolina de forma innecesaria: mantenga la velocidad a 3.000 revoluciones y una distancia prudente entre un carro a otro para no frenar de repente y así evitar el desgaste de llantas y gasolina.

3. Uso correcto de las funciones adicionales. Al estar en ciudades de temperaturas altas, lo ideal es no prender el aire acondicionado sino bajar las ventanas para que esta función no gaste gasolina. Pero, si el trayecto es por carretera, se recomienda lo contrario, no bajar las ventanas para que el aire que entra no rompa el flujo del aire creando un peso que frena la fuerza del carro y genera mayor trabajo al motor, por ende, gasta más gasolina.

4. Mantenimiento a tiempo. Para que la gasolina no se acabe antes de lo previsto, es necesario revisar que los filtros, lubricantes, líquidos, baterías y, por supuesto, el motor esté en óptimas condiciones. Cumplir con las fechas de revisión ayudará también a ahorrar dinero en repuestos, reparaciones, etc. Además, tener baterías de tecnología de libre mantenimiento ayudará a que los conductores cuiden su bolsillo pues no será un gasto periódico.

Tenga en cuenta:

- Adicionalmente, tener las llantas con la presión adecuada ayudará a un mejor rendimiento, de lo contrario se consumirá más combustible. Pasa igual si no están alineadas.

- Al manejar es importante sentir la fuerza del carro cuando se cansa, así como otros sonidos que indican que es necesario cambiar de velocidad.

- Al comprar un carro nuevo, es vital fijarse que el motor tenga tecnologías que minimicen la emisión de gases contaminantes y que cuenten con otras alternativas amigables con el medio ambiente.

- Despeje el carro de diferentes objetos que se van acumulando, por más pequeños que sea, hará la diferencia en el impulso de vehículo, se sentirá más ligero y eficiente y así ahorrará gasolina.

- Recuerde que los carros actuales no requieren ser “pre-calentados”, este proceso lo único que hace es gastar gasolina.

Dato

10 % será el porcentaje de la inflación durante el primer trimestre de 2023, según datos de Corficolombiana y según el análisis de los economistas.